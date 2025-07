Ponto Com verso recebe 'Confraria dos Malditos' na Galeria Adelino Góes, em SG, nesta sexta (11)

A cena cultural gonçalense recebe nesta sexta-feira, 11 de julho, mais uma edição do Sarau Ponto com Verso, que desta vez recebe a participação especial da Confraria dos Malditos, coletivo conhecido por sua atuação livre, crítica e voltada à arte marginal. O encontro acontece às 19h, na Galeria Adelino Góes (Av. 18 do Forte, nº 307, Mutuá, São Gonçalo), com apresentação de Gláucio Vênus e presença do poeta Fabiano Silmes.

O evento é gratuito e aberto ao público, reunindo poetas, escritores, performers e amantes da palavra num espaço que valoriza expressões artísticas autênticas.

A Confraria dos Malditos leva ao palco sua proposta de diálogo entre diferentes linguagens e experiências, reforçando o espírito de resistência e criação coletiva. Com performances de poesia, leitura de crônicas e debates, o sarau promete ser um território fértil para quem vive a arte como meio de transformação social.

Conhecido por fomentar a arte local e abrir espaço para novas vozes, o Ponto com Verso vem se consolidando como um importante ponto de encontro da literatura e da contracultura em São Gonçalo. A proposta é simples, mas potente: reunir artistas, seus versos e o público num mesmo ambiente.