De São Gonçalo para a Amazônia: autora lança livro infantil em cordel que une identidade e natureza

A escritora Evelyn Almeida, natural de São Gonçalo (RJ), acaba de lançar A Borboleta sem Cor, um livro infantil em formato de cordel que aborda temas como identidade, ancestralidade e cuidado com o meio ambiente. Publicada pela editora Proverbo, de Maricá, a obra se passa na floresta amazônica e acompanha a trajetória de uma borboleta que, ao perder suas cores, também perde as lembranças de quem é. Interessados em adquirir um exemplar durante a pré-venda podem entrar em contato com a autora pelo Instagram: @evelynalmeidaautora.

A história nasceu de uma inquietação pessoal da autora sobre os momentos em que nos sentimos distantes de nós mesmos. “Todo mundo já passou por fases em que parece esquecer do que gosta, de quem é, por causa de mudanças, tristeza ou até quadros de depressão. Quis transformar isso em uma narrativa que dialogasse com as crianças, mas que também emocionasse os adultos”, compartilha Evelyn.

Na trama, a borboleta redescobre sua essência ao se aproximar da prima lagarta e ajudá-la a construir um casulo. Esse gesto simbólico desperta nela memórias ancestrais e, com elas, o retorno das cores que havia perdido. A metáfora ressalta como nossas lembranças e saberes são fundamentais para nossa identidade, e como o vínculo com o outro pode nos ajudar a reencontrar o que fomos esquecendo.

As ilustrações acompanham essa jornada interna: no início, os desenhos são sombrios e sem brilho, ganhando cor e vida conforme a personagem se reconecta com sua história.

Apesar da ambientação amazônica, Evelyn revela que a inspiração veio de uma viagem que fez a Manaus em 2012. “Foram apenas três dias, mas fiquei completamente encantada. A floresta, os sons, os rios, tudo me marcou profundamente. Guardei essa experiência como algo precioso e, anos depois, senti que era o momento de transformá-la em literatura.”

Já a escolha pelo cordel se conecta diretamente às origens familiares da autora. Filha de pernambucano, Evelyn cresceu cercada por referências culturais do Nordeste, como o forró, o frevo e os folhetos de cordel. “Mesmo não sendo tradicional da Amazônia, o cordel é uma expressão riquíssima da nossa cultura. Juntar a floresta com o cordel foi uma forma de celebrar a pluralidade do Brasil.”

Mais do que uma leitura encantadora para crianças, A Borboleta sem Cor oferece reflexões sobre pertencimento, empatia, laços afetivos e consciência ambiental. Evelyn acredita que esses valores precisam ser cultivados desde a infância, junto ao contato com expressões artísticas que reforcem a identidade cultural brasileira.

“Quero que as crianças conheçam a beleza da Amazônia, entendam a importância de preservá-la, e que tenham acesso a formas de poesia que falem sobre o Brasil. O cordel pode ser tudo isso: divertido, emocional e educativo ao mesmo tempo.”

Serviço

A Borboleta sem Cor

Autora: Evelyn Almeida

Gênero: Literatura infantil

Formato: Cordel ilustrado

Editora: Proverbo @editoraproverbo