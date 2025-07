Sesc SG recebe espetáculo infantil 'Anísio e a Devoradora de Livros'

Cena do espetáculo 'Anísio e a Devoradora de Livros' - Foto: Divulgação/Hernane Cardoso

Cena do espetáculo 'Anísio e a Devoradora de Livros' - Foto: Divulgação/Hernane Cardoso

A paixão pelos livros e a importância da leitura também são lições que se aprendem no teatro. Homenageando um dos maiores expoentes da educação brasileira, Anísio Teixeira, o espetáculo infantil “Anísio e a Devoradora de Livros” estará em turnê pelo Rio de Janeiro, a partir de 20 de julho, com apresentação no Sesc São Gonçalo, dia 20 de julho, domingo, às 16h. Os ingressos custam R$15 (inteira).

Depois, a peça segue para o Sesc Teresópolis (27/07, domingo, às 16h), Sesc Valença (2/08, sábado, horário a confirmar), Sesc Nova Iguaçu (3/08, domingo, às 16h) e Sesc São João de Meriti (10/08, domingo, às 16h).

Com direção de João Sant’Anna, que também assina o texto ao lado de Leila Meirelles, a peça conta a história do menino Anísio, interpretado por Gabriel Terra, um menino de 9 anos, que vive em Caetité, interior da Bahia e é um verdadeiro devorador de histórias. Um dia, os livros da biblioteca da escola começam a desaparecer. Anísio e seus amigos, então, embarcam em uma grande aventura para desvendar este mistério.

Compõem o elenco Vitor Hugo Guimarães como Jaime, Kallanda Caetana como a professora, Gabriela Ruppert como a arara e Nedira Campos como a traça Silverfish. A atriz Fernanda Montenegro faz uma participação especial como a voz da pitangueira e a supervisão artística é de Cacá Mourthé, diretora do teatro O Tablado. As canções originais do espetáculo são assinadas por George Sauma, em sua primeira criação de trilha sonora para o teatro, sob a direção musical de Pedro Nêgo. A circulação é impulsionada pelo Edital Sesc Pulsar 2025.

Uma aventura que também traz uma lição: a importância da leitura

“Anísio e a Devoradora de Livros” é uma fábula teatral, lúdica e cheia de sensibilidade, livremente inspirada no livro “Menino Movimento”, das educadoras Sandra Santos e Denise Calasans. O livro foi lançado em 2018 para apresentar às crianças a infância de Anísio Teixeira, professor baiano considerado um dos responsáveis por desenhar o sistema educacional brasileiro, gestor público da educação, criador da Universidade de Brasília, entre tantos outros feitos.

“Anísio Teixeira foi um dos maiores nomes da educação brasileira, e não é tão lembrado quanto Paulo Freire e Darcy Ribeiro, por exemplo. A peça vem, então, fazer esse resgate, homenageando e apresentando essa figura de um jeito lúdico e delicado. Também convidamos o público a se apaixonar pela leitura por meio da imaginação fértil deste menino que ama os livros e a literatura”, conta Leila Meirelles.

A música também será um grande motor desta jornada. “Estamos falando de imaginação, de criatividade e leitura. Então, a música, assim como o teatro, também tem o papel de educar e de instigar o público. Vamos proporcionar um espetáculo delicado, e que respeite a sensibilidade e a inteligência do público infantil”, completa o diretor João Sant’Anna.

Com um elenco formado por crias do Teatro O Tablado e com a supervisão de Cacá Mourthé, “Anísio e a Devoradora de Livros” ainda contará com a participação de Fernanda Montenegro que fará a voz da Pitangueira, uma personagem que surge num momento inesperado para ajudar Anísio a desvendar o mistério.

“Montar esta peça é possibilitar a uma nova geração conhecer um educador como Anísio Teixeira. E não o Anísio adulto, que conduziu um sólido trabalho pela educação do Brasil, mas o Anísio criança, que adora brincar e aprender, um menino que não separa a diversão e o saber e que vê nos livros, grandes amigos”, conclui Leila.

Quem foi Anísio Teixeira

Anísio Teixeira, nascido em 1900 em Caetité (BA), foi um dos maiores nomes da educação brasileira e defensor do ensino público gratuito. De origem latifundiária, dedicou-se à educação e difundiu os ideais da Escola Nova, voltados ao desenvolvimento intelectual e à consciência crítica. Atuou como inspetor de ensino na Bahia, criou o modelo de Escola Parque e dirigiu a Capes no governo Vargas, apesar de ter sido perseguido anteriormente pelo mesmo regime. Foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília, onde atuou como reitor até o golpe de 1964. Faleceu em 1971 em circunstâncias suspeitas. Em 2020, foi homenageado pelo governo da Bahia com o Ano Anísio Teixeira da Educação.

SINOPSE: Anísio é um menino de 9 anos, que vive em Caetité, interior da Bahia, e que é apaixonado por livros. Seu irmão Jaime é seu grande companheiro. Certo dia, os livros começam a desaparecer misteriosamente e os dois partem numa aventura fantástica, musical e repleta de conhecimento para descobrir o que aconteceu. Personagens extraordinários cruzarão o caminho desta dupla, que contará com a ajuda da arara e da professora para desvendar esse mistério.

FICHA TÉCNICA:

TEXTO: Leila Meirelles e João Sant’Anna

DIREÇÃO: João Sant’Anna

ELENCO: Gabriel Terra, Gabriela Ruppert, Kallanda Caetana, Nedira Campos e Vitor Hugo Guimarães

VOZ em OFF: Fernanda Montenegro

LUZ: Felipe Lourenço

CENOGRAFIA: Julia Marina

BONECOS: Alexandre Guimarães

SUPERVISĀO DE CENOGRAFIA: Lídia Kosovski

FIGURINO: Elisa Faulhaber

MÚSICAS: George Sauma

DIRETOR MUSICAL: Pedro Nêgo

DIREÇÃO DE MOVIMENTO: Kallanda Caetana

ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO: Hernane Cardoso

PREPARAÇÃO VOCAL: Tati Alvim

REDES SOCIAIS: Hernane Cardoso

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Prisma Colab

SUPERVISÃO ARTÍSTICA: Cacá Mourthé

PRODUÇÃO: Maria Inês Vale e Luana Manuel

REALIZAÇÃO: Araúna Produções

SERVIÇO:

Anísio e a Devoradora de Livros

Datas e horários:

- Dia 20 de julho de 2025, domingo, no Sesc São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo) - 16h

Dia 27 de julho de 2025, domingo, no Sesc Teresópolis (Av. Delfim Moreira, 749 - Várzea, Teresópolis) - 16h

Dia 02 de agosto de 2025, sábado, no Sesc Rosinha de Valença (Av. Professora Silvina Borges Graciosa, 44 – Belo Horizonte, Valença) - horário a confirmar

Dia 03 de agosto de 2025, domingo, no Sesc Nova Iguaçu (Rua Dom Adriano Hipólito Nº 10, Moquetá, Nova Iguaçu) - 16h

Dia 10 de agosto de 2025, sábado, no Sesc São João de Meriti (Av. Automóvel Clube, 66, Centro, São João de Meriti) - 16h

60 minutos. Livre.

Valores: R$15, (inteira), R$7,50 (meia), R$5, (credencial plena), gratuito (público PCG).