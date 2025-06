Arraiá no BioParque do Rio tem quadrilha, comidas típicas e promoção

O Arraiá do BioParque do Rio acontece neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de junho, com atrações típicas para toda a família — e uma oportunidade extra para quem quer aproveitar: é o último fim de semana da promoção “Diversão em Dobro”, que oferece um ingresso gratuito na compra de outro da mesma categoria. A campanha é válida até 30 de junho e os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente pelo site oficial.

O evento contará com apresentações quadrilhas tradicionais. A primeira será a Corações Unidos da Quadrilhas RJ, que se apresenta no sábado às 12h30 e 14h30. Já no domingo a diversão será com a quadrilha Bate Coração às 13h e 14h30. O público também poderá saborear comidas típicas como caldos, salsichão, churrasquinho, pipoca e algodão doce, em um ambiente decorado no clima de São João.

Além da programação especial, o BioParque oferece atrações fixas para todas as idades. Crianças podem aproveitar brinquedos como tirolesa, parquinho e infláveis, enquanto os adultos encontram opções gastronômicas como o Burguer da Beca e o Boteco do Tião. O espaço conta ainda com loja de lembranças e estacionamento próprio.

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio é um moderno centro de conservação da fauna, com cerca de 650 animais de 124 espécies. O parque reúne lazer, educação e sustentabilidade em uma experiência de contato com a natureza e conscientização ambiental.

Serviço:

Funcionamento: De quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h (com última entrada às 16h). Horários sujeitos a alterações.

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: BioParque do Rio

Estacionamento: Disponível no local