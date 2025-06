Júlio São Paio relança disco clássico e fala sobre trajetória de mais de 50 anos na MPB

Nesta semana, a série OSG Encontros - dedicada a conversas com artistas de São Gonçalo, Niterói e região - abre espaço Júlio São Paio, cantor e compositor de Niterói. Com mais de 50 anos de carreira, ele é um artista que tem um dos currículos mais respeitadosno cenário musical do Rio de Janeiro.

Júlio tem 70 anos, nasceu na antiga capital fluminense e já trabalhou diferentes ícones da MPB, como Wilson Simonal e a dupla Antônio Carlos e Jocafi, entre outros grandes nomes. Instrumentista, arranjador e produtor musical, ele dá aulas de instrumento através do projeto Encontro com a Música e acaba de lançar nas plataformas de música o disco “Sinfonia Batucada”, projeto autoral que gravou na década de 90 com a Niterói Discos.

Aproveitando a estreia do clássico disco nas redes, o artista conversou com OSG sobre a origem do projeto, sua paixão pela música e deu até conselho para jovens artistas. Confira a entrevista na íntegra:

OSG: Que bom estar com você, Júlio. Vamos começar falando sobre como você começou a sua vida musical...

Júlio: Então, eu nasci já num ambiente em casa com música. Meus irmãos mais velhos tocavam; um tocava trompete e o outro tocava sax, fruto da banda do Salesiano, por onde eu passei também.

OSG: Você tocou na banda do Salesiano?

Júlio: Sim, lá eu tive a minha primeira e mais importante formação. Ali eu comecei a ler partitura, a tocar alguns instrumentos e a aprender noções de arranjo, meio por conta própria. Foi lá que eu comecei a desenvolver alguns talentos. Eu sou muito grato à memória do Mestre Affonso, do Salesiano, que formou gerações de músicos, hoje espalhados pelo mundo todo.

Instrumentista e produtor musical, Júlio tem outros projetos musicais | Foto: Enzo Britto

OSG: Bacana! Lá que começou essa sua vasta trajetória, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre seu principal trabalho, o “Sinfonia Batucada”, que chegou agora às redes e plataformas. Como é que você concebeu esse trabalho e o que o público vai encontrar nele?

Júlio: O público vai encontrar alegria; é um trabalho bem alegre. [O álbum] é fruto de um período de 16 anos de viagem pelo Brasil, fazendo turnê com alguns outros grandes nomes da música. Eu trabalhei muito com Antônio Carlos e Jocafi; cheguei a tocar com Johnny Alf, Paulo Moura, Wilson Simonal… E o Brasil é um tesouro de possibilidades de estilo, de poesia, de estilos de música, enfim.

Então, “Sinfonia Batucada”, que não só é título da primeira música como da ideia do apanhado do que eu quero apresentar no disco. É um passeio pela história, sobretudo rítmica, do Brasil - e das suas possibilidades de dança e de alegria.

OSG: Esse trabalho tem quantas músicas?

Júlio: É um trabalho de seis músicas. Começa com a “Sinfonia Batucada”, que é um samba; vai para “Viola Coração”, que também é um samba, só que mais carioca; tem “O Acarajé”, que é uma história curiosa: eu peguei a receita do acarajé e musiquei.

Aí a gente sai daqui do Rio indo para a Bahia comer o acarajé e vai até Belém do Pará, onde eu apresento uma música chamada “Flor de Mosqueiro”, que nasce de uma cena romântica: um reencontro com uma namorada que, na minha volta ao Rio, tira uma flor e bota no meu cabelo - que não era esse pouco cabelo de agora. Chegando em casa, abrindo a agenda e vendo a flor, me veio a música toda. Ela [a canção] já estava pronta, ali em algum lugar.

Artista trabalho com Jhonny Alf e Antônio Carlos e Jocafi, entre outros artistas | Foto: Enzo Britto

Depois vem “Pé de Dança, Mão de Couro”, a única música [do álbum] que não é minha. É uma música do Ricardo Mansur e Marco Jaburu. E termina com a música “Se Tu Queres Bailar”. O disco vai crescendo: “Se Tu Queres Bailar” já é um merengue. O disco começa com um samba mais lento e vai se desenvolvendo.

OSG: E essas músicas, que são genuinamente brasileiras, são apenas instrumentais ou cantadas?

Júlio: São músicas cantadas. É engraçado isso de serem “genuinamente brasileiras” porque, depois da Tropicália, houve uma grande possibilidade de mistura, sem perder o nosso DNA, né? Os meus sambas não têm cavaquinho, não tem apito; tem guitarra. Mas os Novos Baianos já faziam isso, o Jorge Ben também. Então, é um disco que tem um certo groove, né? Tem uma pegada. E tem músicos maravilhosos participando.

OSG: Sobre isso que eu queria que você falasse: quem são os artistas que te acompanharam nesse grande trabalho?

Júlio: Cara, só tem gente boa. Tem o Ricardo Pacheco, meu grande amigo, que fez todas as bases de teclado. Os teclados no disco não estão na ponta; eles estão segurando uma base maravilhosa, assim como os meus violões e as guitarras. Eu tenho Mazinho Ventura no baixo; eu tenho Fred Penteado, que é o único importado que veio de São Paulo. Ele já tocou com todo mundo, é maravilhoso, e veio me dar de presente a estrutura rítmica do meu disco.

Eu também tenho um “naipe” de sopro: Marcelo Martins e Paulo William. Na verdade, eles são lá do meu antigo grupo, o Abinuzê. Eu uso lá no disco uma coisa que o Santana usa no disco dele - no terceiro disco do Santana, ele credita os sopros como “Tower of Power Horn Section. Eu uso “Abinuzê Horn Section”, porque eu tenho o naipe de sopro da minha antiga banda.

Artista foi entrevistado pelo jornalista Sérgio Soares | Foto: Enzo Britto

Nos vocais, eu tenho, no backing, Márcia Hellô, Paulo William e Thadeu Bogado. Por fim, tem também o Paulão Menezes na percussão e Zelly Mansur no Hammond em uma das faixas.

OSG: Bacana que você escolheu artistas que tem, em maioria, raízes aqui na cidade e que são notáveis porque já acompanharam grandes nomes da música brasileira. É um sucesso. E como as pessoas fazem para ouvir essa produção?

Júlio: Bem, agora nós temos essa possibilidade que na época da gravação não existia: as plataformas digitais. Estamos em todas as plataformas; é só procurar Sinfonia Batucada, Júlio São Paio.

Eu queria voltar a uma observação sua, quando você me perguntou se era um disco instrumental ou cantado - mesmo sendo um disco cantado, eu venho de várias experiências instrumentais e, por isso, para cada faixa eu tenho um destaque. Na primeira, eu tenho um solo do Paulo William de trombone. Na segunda música, o destaque é o sax alto do Marcelo Martins.

Na terceira, eu me permito fazer um solo de guitarra - como é a receita do acarajé, eu puxo aquela coisa da guitarra baiana. E aí vem “A flor de mosqueiro”, que tem um improviso de flauta do Marcelo e tem, ao longo da música, uma coisa que vai crescendo, onde eu mostro um pouco mais de arranjo. Aí “Pé de Dança, Mão de Couro” e “Se Tu Queres Bailar” são músicas para a galera da percussão.

OSG: Além desse projeto, você planeja mais alguma coisa assim para esse ano?

Júlio: A gente nunca faz uma coisa só, né? Eu dou aula, eu trabalho com outras coisas, faço arranjo, trabalho em estúdio. De projetos autorais, eu tenho um trabalho que já existe há muitos anos e que, atualmente, tem a formação de trio: é o “Só Flautava Essa”. Somos eu, o João Pedro Rodrigues e Marina Farias.

Com eles, a gente apresenta um repertório que tem muita coisa instrumental e muita coisa cantada, basicamente tudo autoral. Esse é um trabalho que me dá muito prazer de estar realizando, embora a gente tenha se apresentado pouco.

OSG: No meio desses outros projetos, você construiu uma carreira de sucesso, né, com canções inclusive regravadas por grandes artistas brasileiros. Você já teve música sua tocando até em novela, certo?

Júlio: É, eu tenho uma canção que tocou lá na novela “Sinhá Moça” - no caso, na versão de 1986, com a Lucélia Santos. [A novela] foi exportada para 90 países. Eu sei que eu recebi direito autoral, embora ‘pequenininho’, mas de países bem diferentes. Isso é muito legal. Nessa novela, entrou uma música chamada “O Aventureiro”. Além dessa, Peninha já regravou uma música que eu fiz lá. Antônio Carlos e Jocafi também gravaram várias músicas minhas, parcerias nossas. Teve regravação da Márcia Hellô também.

Aliás, esqueci de citar que o meu disco, assim como o da Márcia Hellô, foram feitos pela gravadora Niterói Discos. Se eu não me engano, é uma atitude pioneira essa; é a primeira cidade a ter um selo fonográfico. Nós tivemos uma história bacana na época do lançamento em vinil. A gente foi parar, com esse disco, como finalista do Prêmio Sharp.

Além da Márcia, tem o Sérgio Pedroza, que gravou música minha também. Tem o Luiz Ferrar, meu querido amigo, que também regravou essa música “O Acarajé”. Regravou de uma forma muito legal; transformou num samba, gravou junto com a Zezé Motta. Nessa gravação do Luizinho, tem Arthur Maia, tem o arranjo do Zé Neto; tem um time fabuloso.

OSG: Nossa, mas aí não é um time, é uma seleção.bacana Para encerrar, que tipo de mensagem você deixaria para os artistas novos que buscam um lugar ao sol? O que você orientaria essas pessoas para poder caminhar musicalmente e viver da arte?

Júlio: Rapaz, que pergunta! eu acho que essas novas gerações têm uma coisa curiosa. eu digo que até Chico, Milton, Caetano; até antes deles, você tinha o compositor, como Herivelto Martins e outros tantos, e os intérpretes. Quando chega nessa geração deles, aparece a expressão “cantautor”, que é o autor que canta as próprias músicas. Provavelmente, isso é até em função da coisa de arrecadação de direitos autorais, já que o compositor sempre recebeu menos que o intérprete.

Então, depois dessa geração, acho que a minha vem com uma outra característica. A gente já vem compondo, cantando, fazendo os bares, fazendo os bailes, mas a gente aprendeu também a escrever os próprios arranjos, a produzir os próprios discos. Acho que a gente dá um salto em relação a mais uma questão.

E essa geração de hoje eu nem sei se sou eu quem devo dar conselho ou eles que tem que me aconselhar, porque a galera que já está nessa geração nova está vindo com isso tudo e mais um grande conhecimento tecnológico. Então, acho que é simplesmente prestar atenção na sua própria geração que a coisa está aí.

Em relação a compor, a estilo, a criar uma personalidade; é importante ouvir as coisas que você gosta, ouvir coisas que você não conhece, estar aberto às possibilidades, pegar um instrumento e tocar sempre. Tem que estudar, praticar, e ir criando alguma coisa que você sinta que seja tua. E nosso principal elemento, além da criação, são os amigos, que vão ouvir, vão credenciar a qualidade do que a gente faz. E é isso. Não sei se é um conselho, mas é uma dica.