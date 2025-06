Luiza Ambiel revela que vendeu calcinha usada durante sete dias por R$ 25 mil

Em sua participação na programação do Superpop!, guiado pela apresentadora Luciana Gimenez, a criadora de conteúdo adulto Luiza Ambiel revelou uma história bem curiosa. Ela contou que já vendeu uma calcinha usada por R$ 25 mil.

Luiza disse que o pedido veio de um admirador exigente. Ela explicou que o fã comprou a calcinha, que ela usou durante 7 dias, por R$ 25 mil reais. Ainda por cima colocava a mesma [calcinha] toda vez que ia à academia ou fazer alguma coisa do tipo.

Também revelou os cuidados tomados no período de uso, “Cheirava pra ver se ainda tinha cheiro, mas o pior é que, de um dia pro outro, o cheiro some”. A criadora contou sobre o que o fã fez ao receber a encomenda: “Depois, ele mandou uma foto usando a calcinha com salto alto”.

Leia também:

➣ Vasco quebra tabu de quase oito anos sem vitórias fora de casa contra equipes paulistas

➣ Homem é assassinato na Tijuca, no Rio

Luiza já vendeu a própria urina a outro fã, e a informação deixou Luciana Gimenez chocada. A apresentadora questionou como ela conseguiu provar ao comprador se a urina era dela. “Teve um que pediu o vídeo no banheiro e teve um que pediu lá fora, com luz do dia”, lembrou.