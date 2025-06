São Gonçalo Shopping promove edição especial do Baile Charme em homenagem ao Dia dos Namorados

O clima envolvente do charme vai tomar conta do São Gonçalo Shopping nesta sexta-feira, 13 de junho, com uma edição especial do tradicional Baile Charme, em celebração ao Dia dos Namorados. A partir das 18h, a Praça de Alimentação se transforma em pista de dança para uma noite repleta de música, dança e boas vibrações.

Em parceria com a Família Black Star, o evento traz o melhor do charme e suas vertentes, com clássicos do R&B, new jack swing e os hits que embalam os bailes mais famosos do Rio. É a oportunidade perfeita para os amantes do ritmo curtirem um som de qualidade e, de quebra, homenagearem seus parceiros.

Inspirado nas icônicas noites da Zona Norte carioca dos anos 80, o Baile Charme do São Gonçalo Shopping resgata a essência da cultura negra através da dança, moda e estilo — um verdadeiro tributo à identidade e tradição que marcaram gerações. O evento também remete à energia do famoso Baile do Viaduto de Madureira, referência no cenário cultural do Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Baile Charme – Edição Especial de Dia dos Namorados

Data: 13/06 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Praça de Alimentação – São Gonçalo Shopping

Evento gratuito

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018-5418

Site: www.saogoncaloshopping.com.br