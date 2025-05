Sesc São Gonçalo recebe premiado multiartista Muato e seu 'Concerto Sobre o Pagode'

Multiartista premiado no Brasil e no exterior, Muato está de volta aos palcos com um show inovador. “DERÊ - Concerto Sobre o Pagode” apresenta uma sonoridade contemporânea e sofisticada para entregar ao público um espetáculo poético musical com repertório baseado no Pagode, gênero que nasceu no subúrbio carioca nos anos 90.

Após o sucesso na estreia no Festival Sai da Rede e nos SESCs Madureira e Ramos, o projeto segue na programação do SESC Pulsar RJ em uma série de apresentações no estado do Rio de Janeiro. A próxima será no SESC São Gonçalo no dia 30 de maio, sexta-feira, às 19h, passando depois pelas unidades do SESC em Campos, Niterói, São João de Meriti, Flamengo e Tijuca.

A sonoridade do trabalho tem como base a voz e o violão de 8 cordas do artista MUATO, porém, nessa proposta, o tradicional e consagrado formato “voz e violão” ganha um olhar contemporâneo através do uso de recursos tecnológicos de pedais que expandem sua sonoridade, gerando sobreposição de camadas sonoras, texturas e efeitos não tradicionais ao instrumento. Os demais instrumentos musicais utilizados adicionam riqueza sonora e performática ao show.

O artista assina essa construção se utilizando da linguagem jazzística, da sofisticação harmônica e do poetry slam, como alguns dos elementos que norteiam o caminho estético do espetáculo. Com clássicos eternizados por Arlindo Cruz, Exaltasamba, Belo, Pique Novo, entre outros, o show surpreende o público ao apresentar versões com fortes traços de autoralidade sobre um repertório que contém composições populares do pagode que nasceu nos anos 90 e criações de MUATO.

"Essa abordagem valoriza a expressividade dos compositores e se conecta com a memória do público, ressaltando a potência criativa do gênero autenticamente negro, suburbano e carioca e que, como todos os outros gêneros da mesma origem, sofreu preconceito e foi questionado em relação a sua qualidade musical", explica Muato.

O show conta com Muato dividindo a direção geral e direção musical com Caroline Monlleo e Marcelo Fedrá, respectivamente, figurino de Fernanda Garcia, cenário de Raphael Elias, luz e projeção de Diego Avila, sonorização de Bob Reis e designer gráfico de Rodrigo Cantalício.

Urbano e afrodiaspórico

Muato é oriundo de Vila Isabel, bairro do subúrbio carioca famoso por revelar ícones da nossa cultura, como Noel Rosa, Martinho da Vila e Carlos Dafé - e iniciou sua trajetória no estudo da música de concerto, mas foi muito além, se destacando pela sua atuação em diversas frentes e expressões artísticas.

Artista da música desde a infância e há oito anos produzindo intensamente para a cena teatral, Muato se destaca pelo uso criativo da musicalidade em cena. Com a utilização de conhecimentos pouco convencionais, como a percussão corporal, surpreende também na capacidade de composição e vem se notabilizando e tendo reconhecimento, sendo premiado pelo Prêmio SHELL 2024, FITA 2024 e APTR em 2020 por “Oboró - Masculinidades Negras”. Na Alemanha, foi premiado como produtor musical, pelo álbum da cantora Denise Krammer, recebendo seis prêmios pela crítica alemã especializada do AWARDS DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2019, entre eles os de: "Melhor Álbum de World Music", "Melhor Álbum de Pop Latino" e "Melhor Arranjo". Um dos diretores musicais mais atuantes do circuito carioca, circula, no período de apenas um ano, com oito espetáculos em que assina a direção musical: “Pelada - A Hora da Gaymada”, “O Pequeno Herói Preto”, “Negra Palavra - Solano Trindade”, “Chega de Saudade!”, “O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, “Guasú”, “Abismo de Rosas” e “Ray — Você Não Me Conhece”.

Ficha técnica:

Idealização – Muato

Direção – Caroline Monlleo e Muato

Direção Musical – Marcelo Fedrá e Muato

Figurino – Fernanda Garcia

Cenário – Raphael Elias

Luz e Projeção – Diego Avila

Sonorização – Bob Reis

Designer Gráfico – Rodrigo Cantalicio

Assessoria de Imprensa – Carlos Pinho

Serviço:

Dia 30/05, sexta-feira, às 19h – SESC São Gonçalo

Dia 13/06, sexta-feira – SESC Campos

Dia 20/06, sexta-feira – SESC Niterói

Dia 02/08, sábado – SESC São João de Meriti

Dia 29/08, sexta-feira – Espaço Arte SESC

Dia 09/09, terça-feira – SESC Tijuca

Entrada: GRÁTIS (PCG), R$ 5 (Credencial Plena), R$ 7,50 (meia-entrada), R$ 15 (inteira)

Redes sociais:

Instagram e TikTok- @muatomuato

Youtube: https://www.youtube.com/@MUATO