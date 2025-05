Dia das Mães com lazer: confira a programação especial de shoppings, restaurantes e espaços culturais

Programação de Dia das Mães em São Gonçalo conta com Baile Charme no São Gonçalo Shopping - Foto: Divulgação

Celebrado neste domingo (11), o Dia das Mães se aproxima, e nada melhor do que surpreender uma mãe do que fazendo algo especial para ela. Pelo Rio, são diversas opções para presenteá-la com tempo de qualidade. Para isso, O SÃO GONÇALO listou uma programação imperdível para que mães e filhos possam desfrutar de dias repletos de afeto e boas memórias.

Confira:

São Gonçalo Shopping

O clima envolvente do charme vai tomar conta do São Gonçalo Shopping nesta sexta-feira (9), com uma edição especial do tradicional Baile Charme, em celebração ao Dia das Mães. A partir das 18h, a Praça de Alimentação se transforma em pista de dança para uma noite repleta de música, dança e boas vibrações.

Em parceria com a Família Black Star, o evento traz o melhor do charme e suas vertentes, com clássicos do R&B, new jack swing e os hits que embalam os bailes mais famosos do Rio. É a oportunidade perfeita para os amantes do ritmo curtirem um som de qualidade e, de quebra, homenagearem as mães com muita alegria.

Inspirado nas icônicas noites da Zona Norte carioca dos anos 80, o Baile Charme do São Gonçalo Shopping resgata a essência da cultura negra através da dança, moda e estilo — um verdadeiro tributo à identidade e tradição que marcaram gerações. O evento também remete à energia do famoso Baile do Viaduto de Madureira, referência no cenário cultural do Rio de Janeiro.

Serviço

Baile Charme – Edição Especial de Dia das Mães

Data: Sexta-feira, 9 de maio

Horário: 18h

Local: Praça de Alimentação – São Gonçalo Shopping

Evento gratuito

Pátio Alcântara

O mês de maio será marcado por muita sensibilidade, cultura e carinho no Shopping Pátio Alcântara, que preparou uma programação especial e gratuita para homenagear as mães. Entre os dias 9 e 10 de maio, o público poderá participar de eventos musicais, literários e artísticos que celebram o amor materno em suas diversas formas.

A abertura da agenda acontece nesta sexta-feira (9), com um show emocionante em tributo a Roberto Carlos. O cantor Carlos Evanney, cover oficial do “Rei”, sobe ao palco da Praça de Alimentação, das 19h às 21h, interpretando clássicos como “Detalhes” e “Jesus Cristo”. Uma oportunidade única para reviver sucessos que embalam gerações e prestar homenagem às mães ao som de músicas que tocam o coração.

Já no sábado (10), a programação começa mais cedo, às 15h, com uma tarde de autógrafos com a escritora Bruna Moreira, autora do livro “Voz Atípica: Dando Voz com Propósito”. A obra compartilha sua vivência como mãe atípica e sua trajetória de superação, fé e propósito de vida, inspirando leitores a enxergarem a maternidade e a inclusão com novos olhos. A sessão acontece na Praça de Alimentação, com entrada gratuita.

Na sequência, das 17h às 20h, o shopping recebe a edição especial “Mães das Artes” do Festival Ilumine, um encontro artístico e afetivo que convida filhos e filhas a dedicarem suas expressões criativas — como música, dança, poesia, teatro e artes visuais — às suas mães, sejam elas biológicas, de criação, de afeto ou ancestrais. O festival resgata o papel das mães como primeiras incentivadoras da arte e transforma a Praça de Alimentação em um verdadeiro palco de amor, memória e potência criativa.

Serviço:

09/05 - Show Tributo a Roberto Carlos com Carlos Evanney

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Entrada gratuita

10/05 - Tarde de autógrafos com Bruna Moreira – “Voz Atípica: Dando Voz com Propósito”

Horário: das 15h às 16h

Local: Praça de Alimentação

Entrada gratuita

Festival Ilumine – Edição “Mães das Artes”

Horário: das 17h às 20h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

Partage São Gonçalo

O Partage lança uma edição especial da campanha “Compre e Ganhe” em comemoração ao Dia das Mães. Em parceria com a Corello, referência em moda nacional há mais de 50 anos, a ação distribuirá mais de 20 mil clutches exclusivas da marca até 11 de maio de 2025 ou enquanto durarem os estoques.

Para participar é simples: ao acumular R$300 em compras no Partage São Gonçalo, os consumidores podem trocar suas notas fiscais por uma clutch Corello. Para isso, é necessário baixar o aplicativo Partage Shopping, disponível gratuitamente na loja de aplicativos do celular, realizar o cadastro completo, dentro do período de vigência da campanha, e enviar os cupons das lojas participantes, via foto ou QR Code, diretamente pelo app.

A retirada do brinde será realizada no balcão de trocas da promoção, localizado no 3º piso, que funcionará de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. A promoção é limitada a uma clutch por CPF. O regulamento da campanha está disponível no aplicativo Partage Shopping.

Serviço:

Campanha “Compre e Ganhe” do Partage São Gonçalo

Período: de 29 de abril a 11 de maio de 2025 ou enquanto durarem os estoques

Mecânica promocional: ao acumular R$300 em compras, o consumidor pode trocar as notas fiscais por uma clutch da Corello.

Como participar: baixe o app Partage Shopping, cadastre-se dentro do período de vigência da promoção, envie as notas fiscais de compras das lojas participantes via foto ou QR Code e retire o brinde no balcão de trocas localizado no shopping. Limitado a uma unidade por CPF

Balcão de trocas: no 3º piso, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h

Mais informações e consulta do regulamento da promoção pelo aplicativo Partage Shopping

Plaza Shopping

O Plaza Niterói lança a campanha de Dia das Mães, que celebra os laços permanentes de amor entre as mães e seus filhos. Com o mote “Mãe é laço pra toda vida”, a campanha convida o público a celebrar o sentimento verdadeiro e incondicional de mãe. E, para tornar a data inesquecível, o shopping promoverá o sorteio de um carro 0 km entre os clientes do App Plaza, além de uma ação Compre&Ganhe de chocolates Lindt.

Em 2025, o carro sorteado será um Volkswagen T-Cross Sense, que está exposto aos clientes em um stand na entrada principal do shopping, na Rua XV de Novembro. Para participar da promoção, é necessário ser cadastrado no App Plaza, ativar o benefício na plataforma e enviar uma nota fiscal de qualquer compra feita no Plaza Niterói entre os dias 2 e 31 de maio, período da promoção. O sorteio será realizado no dia 7 de junho. Clientes 1 Estrela concorrem com um número da sorte; 2 Estrelas, com cinco e 3 Estrelas, com 10. Quem fizer compras na Daflon ou na Havanna garante números da sorte extras.

Compre&Ganhe

Além do sorteio, o Plaza Niterói vai presentear clientes 2 e 3 Estrelas com uma caixa de trufas Lindor, da Lindt. A promoção acontece de 2 a 11 de maio ou enquanto durarem os estoques.

Para retirar o brinde, clientes 2 Estrelas devem enviar R$ 450 em notas de compras feitas no Plaza Niterói durante o período da promoção. Já para clientes 3 Estrelas, basta enviar uma nota fiscal de qualquer valor. O brinde poderá ser retirado no Espaço do Cliente, no 4º piso, ao lado do Abbraccio.

Orquesta Municipal de São Gonçalo

A Orquesta Municipal de São Gonçalo irá realizar uma bela homenagem para os Dia das Mães, através de um show alusivo à data comemorativa. A apresentação, que contará com a regência do maestro Paulo Guarany, acontecerá nesta sexta-feira (9), a partir das 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro.

O evento, que terá entrada gratuita, é uma oportunidade para prestigiar música instrumental de qualidade, valorizar os talentos locais, além de curtir um repertório cuidadosamente preparado para celebrar a data.

A entrada é gratuita, mas está limitada à lotação do teatro. A classificação é livre.

Serviço:

Data: 09/05

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Endereço: Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 – Centro.

Entrada Gratuita

BioParque do Rio

O BioParque do Rio preparou uma promoção especial para celebrar o Mês das Mães. De 5 a 15 de maio, mães acompanhadas de um pagante têm entrada gratuita. A oferta é válida para visitas de quarta a domingo, durante o período promocional, e pode ser adquirida exclusivamente pelo site oficial do parque.

Com cerca de 650 animais de 124 espécies, o BioParque do Rio tem como missão a conservação da fauna e a educação ambiental. Nos 56 recintos do parque, os visitantes podem observar espécies como leões, hipopótamos, ursos-de-óculos e onças, além de conhecer mais sobre a importância da preservação da biodiversidade.

O espaço também oferece atrações interativas para todas as idades. Crianças podem aproveitar brinquedos como tirolesa, parquinho e infláveis, enquanto o público adulto tem à disposição opções gastronômicas, incluindo o Burguer da Beca e o Boteco do Tião. O parque conta ainda com loja de lembranças e estacionamento próprio, garantindo uma experiência completa para toda a família.

Serviço:

Funcionamento: De quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h (com última entrada às 16h). Horários sujeitos a alterações.

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: www.bioparquedorio.com.br

Estacionamento: Disponível no local

Restaurantes de Niterói

Restaurantes de Niterói prepararam mimos para as mamães que forem almoçar ou jantar neste domingo (11).

No Macaw, elas serão presenteadas com uma taça de espumante e uma ecobag. A pizzaria Mostaro, que está celebrando 11 anos neste mês com uma programação de jazz, às quintas, e degustação de vinhos, às terças, dará a primeira taça de vinho como brinde para todas as mães neste Dia das Mães.

O Outback presenteará os clientes que pedirem um dos itens do Steaks to Share (três opções de tábuas) com uma sobremesa: Havana Thunder ou Cinnamon Oblivion. Para fãs de culinária italiana, na Abbraccio todas as mães receberão um cordão para celular de presente. Com toque nordestino, o restaurante Dos Sertões presenteará as mães com uma sobremesa de cortesia.