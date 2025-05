São Gonçalo celebra o Dia Mundial do Rap com evento gratuito na Praça dos Ex-Combatentes

Neste sábado (3), a partir das 16h, a Praça dos Ex-Combatentes, em São Gonçalo, será tomada pela cultura urbana com um grande evento em celebração ao Dia Mundial do Rap. A ação integra o projeto Sementes do Hip-Hop, promovido pelo Instituto HIP-HOP Hub (H3), e promete reunir importantes nomes da cena nacional e internacional, além de atividades gratuitas para o público de todas as idades.

Com uma programação intensa, o evento contará com shows de grandes artistas do hip-hop, batalhas de MCs, performances de breakdance, graffiti ao vivo, exposição de marcas locais e ações de incentivo à leitura. A proposta é celebrar a cultura hip-hop em sua essência, valorizando seus nove elementos e sua função social transformadora.

Entre as atrações confirmadas estão DJ Erick Jay, Sombra (SNJ), Livia Cruz, Lakersepa, Rapadura, Dom Negrone, o gonçalense Marcelo Eco e a participação internacional do beatboxer português Daniel Luzitano, além de artistas locais que fortalecem a cena gonçalense.

Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

A ação faz parte do projeto Sementes do Hip-Hop, realizado por meio do Edital Aldir Blanc de 2024 da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo, e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)da ONU e à Declaração de Paz do Hip-Hop. Além disso, o evento contará com práticas sustentáveis em parceria com o Papel Semente, promovendo arte com responsabilidade ambiental.