Liesa sorteia ordem dos desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio em 2026

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) sorteou na última sexta-feira (11), a ordem para os desfiles do Grupo Especial para o Carnaval de 2026.

Assim como em 2025, as agremiações desfilarão em três noites. Atual campeã do carnaval carioca, a Beija-Flor estará na avenida na segunda-feira (16/02).

Ordem dos desfiles das Escolas de Samba para 2026 | Foto: Reprodução/RioCarnaval

Veja a ordem após sorteio da Liesa:

Domingo (15 de fevereiro):

1 - Acadêmicos de Niterói

2 - Imperatriz Leopoldinense

3 - Portela

4 - Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro):

1 - Mocidade Independente de Padre Miguel

2 - Beija-Flor de Nilópolis

3 - Unidos do Viradouro

4 - Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro):

1 - Paraíso do Tuiuti

2- Unidos de Vila Isabel

3 - Acadêmicos do Grande Rio

4 - Acadêmicos do Salgueiro

Niterói, que conquistou a Série Ouro e subiu para o Grupo Especial; Mocidade, penúltima colocada; e Tuiutu, a antepenúltima, foram definidas, por regra, como as escolas que abrirão cada um dos três dias.

As demais foram divididas em três grupos:

Grande Rio (2ª), Imperatriz (3ª) e Viradouro (4ª);

Portela (5ª), Vila Isabel (8ª) e Unidos da Tijuca (9ª);

Beija-Flor (1ª colocada), Mangueira (6ª) e Salgueiro (7ª).

Uma escola não poderia desfilar no mesmo dia que as outras duas de sua trinca. Ao fim do sorteio, as escolas poderiam trocar, dentro de um mesmo dia, a ordem do desfile.