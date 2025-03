Camila Loures fala sua opinião de Beleza Fatal e internautas comentam

Nesta sexta-feira (28), a influenciadora Camila Loures gerou um espanto nas redes sociais ao dar opinião sobre Beleza Fatal. Em um vídeo postado em sua conta do Instagram, ela disse que se sentiu frustrada depois de assistir a novela na plataforma Max, roterizada pelo autor Raphael Montes, conhecido também por “Bom dia, Verônica”.

Os internautas ficaram divididos com a opinião de Camila, o que levou a mostrar a relevância da influencier. "Fui assistir Beleza Fatal, que é a novela que tá todo mundo falando… Eu estou odiando, meu Deus. Cara é só desgraça, todo episódio é uma coisa ruim. Eu chorei, fiquei imaginando acontecendo com a minha família. Todo episódio termina ruim, todo mundo maldoso", contou enquanto estava no quinto episódio da série.

Não recebendo bem, os internautas comentaram e criticaram os vídeos dizendo: “Bom são os vídeos de trollagem dela né”; “Amor é só assistir um culto, ou filme de desenho animado”; “Vai assistir novela bíblica, crente”; “Nossa,capaz do autor pedir até arrego depois desse depoimento”; “Ela quer aparecer gente”; “Ah garota vai deitar que teu mal é sono!”; “Os vídeos dela tbm são todos ruins e ninguém fica falando nada”.

