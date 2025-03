Dia do Waffle: receita vem se popularizando em chocolaterias no Brasil

Hoje é o dia do Waffle! Uma sobremesa parecida com uma panqueca americana, mas com texturas únicas, o waffle é uma massa de origem belga feita com farinha e ovos, prensada em um ferro que imprime desenhos e texturas características. Muito consumido nos Estados Unidos e na Europa, o waffle vem ganhando destaque nas chocolaterias acessíveis no Brasil.

Os primeiros ferros de waffle, que assam a massa e criam os desenhos, datam de 1300 dC, na Alemanha e na Holanda. O Dia do Waffle é uma oportunidade perfeita para experimentar novas receitas e saborear essa iguaria, que conquistou o mundo. Atualmente, há várias versões e pode ser preparado de forma saudável, adaptando-se a qualquer ocasião

Confira a receita de waffle saudável

Waffle de cacau e banana

Ingredientes:

5 colheres de sopa (44 g) de farinha de trigo integral, ou de aveia;

1 ½ colheres de sopa (6 g) de cacau;

½ colher de chá de fermento químico;

1 banana pequena (50 g), madura, esmagada em puré;

5 colheres de sopa (75 ml) de bebida vegetal de soja;

½ colher de chá de extrato de baunilha (opcional).

Preparação:

Começa por untar a superfície da placa metálica da máquina de fazer waffles com óleo vegetal antes de a ligares. Para untar, podes utilizar uma folha de papel de cozinha humedecida com a gordura, ou, podes untar com um pincel de cozinha. Unta a placa mesmo que seja antiaderente para evitar que o waffle fique colado a ambas as superfícies, e acabe por abrir. Liga a máquina para aquecer as placas.

Mistura numa taça a farinha de aveia, o cacau e o fermento. Junta a bebida vegetal, o puré de banana e a baunilha. Envolve, sem mexer demasiado a massa.

Coloca a massa nas placas aquecidas e coze durante cerca de 5 a 6 minutos, até a massa ficar firme, ligeiramente dourada e crocante. Serve imediatamente com iogurte (alternativa vegetal), fruta fresca de época e, se gostares da sugestão, com molho de morangos.