São Gonçalo Shopping celebra 21 anos com Festival de Covers gratuito, nos dias 28, 29 e 30 de março

O São Gonçalo Shopping, administrado pela NIAD, comemora seus 21 anos em grande estilo e convida o público para um festival de covers imperdível na Praça de Alimentação. Durante três dias, clientes e visitantes poderão curtir shows gratuitos que homenageiam grandes ícones da música brasileira, garantindo diversão para todas as idades.

A programação especial começa no dia 28 de março com um tributo emocionante a Renato Russo, relembrando sucessos da Legião Urbana. No dia 29 de março, os fãs do rock nacional poderão vibrar com o cover de Charlie Brown Jr. E para encerrar com chave de ouro, no dia 30 de março, o público poderá reviver os clássicos inesquecíveis de Tim Maia.

Conhecido por suas brilhantes interpretações dos clássicos do ídolo Tim Maia, Victor Sávios promete encantar o público com um repertório repleto de músicas conhecidas e consagradas. Originário da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Victor é apaixonado pela obra de Tim Maia e desde 2010 realiza o Tributo ao Síndico do Brasil. Com sua performance contagiante, ele já percorreu 12 estados brasileiros e teve uma bem-sucedida turnê internacional na África em 2016.

SERVIÇO – 21 ANOS DO SÃO GONÇALO SHOPPING

Datas:

28/03 – Renato Russo Cover, das 19h às 21h

29/03 – Charlie Brown Jr. Cover, das 18h às 20h

30/03 – Tim Maia Cover, das 18h às 20h

Local: Praça de Alimentação

Eventos gratuitos

Sobre o São Gonçalo Shopping

Inaugurado em 2003, o São Gonçalo Shopping é o primeiro shopping da cidade e se consolidou como um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento da região. Nada melhor do que comemorar essa história com boa música e momentos especiais ao lado do público que faz parte dessa trajetória.