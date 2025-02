Carnaval Raiz 2025 vai agitar São Gonçalo com música, cultura e diversão

São Gonçalo viverá uma grande festa de carnaval entre os dias 1 a 4 de março. O Carnaval Raiz 2025 promete agitar a cidade com muita música, animação e diversidade cultural. A partir das 17h, foliões de todas as idades poderão se divertir em vários pontos da cidade, com atrações como bandas, baterias de escolas de samba e DJs, que animarão os moradores e visitantes ao longo de quatro dias de celebração.

Com uma proposta descentralizada, o Carnaval Raiz 2025 será realizado em sete bairros da cidade: Trindade, Pacheco, Jardim Catarina, Santa Catarina, Jardim Alcântara, Itaúna e Porto da Pedra. O evento se destaca por sua diversidade artística, abordando temáticas culturais e proporcionando um espaço para surgimento de novos talentos locais. Em breve, serão divulgados os locais específicos dentro de cada bairro que receberão as atrações.

“O Carnaval Raiz tem como objetivo fomentar a troca de saberes e o fortalecimento de empreendimentos criativos. Além disso, visa promover a qualificação artística de artistas da cidade e gerar oportunidades de renda. Estamos garantindo que todos os cidadãos tenham o direito de vivenciar e participar das manifestações culturais”, destacou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

Matinês com recreação - O Carnaval Raiz terá matinês programadas, com recreação e brincadeiras para as crianças, numa antecipação do horário da folia para 15h nos seguintes dias e locais:

. 1º de março (sábado) - Jardim Catarina e Santa Catarina

. 2 de março (domingo) - Trindade e Itaúna

. 3 de março (segunda) - Jardim Alcântara e Porto da Pedra

. 4 de março (terça) - Pacheco