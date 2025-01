Prefeitura de Niterói abre cadastramento para comércio ambulante durante o Carnaval 2025

As autorizações concedidas serão temporárias e específicas para o período do evento - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

As autorizações concedidas serão temporárias e específicas para o período do evento - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

A Secretaria de Ordem Pública de Niterói vai cadastrar vendedores ambulantes interessados em comercializar bebidas e alimentos durante o Carnaval 2025, entre os dias 1º e 4 de março. O edital que regulamenta a atividade foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (23) e determina que os interessados devem participar de um processo de cadastramento, seguido por sorteio, para a obtenção de autorização precária.

O cadastramento será realizado entre os dias 27 e 31 deste mês, das 10h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria, na Cidade da Ordem Pública, localizada na Rua Presidente Craveiro Lopes, 153, no Barreto. O processo é obrigatório para todos os interessados, incluindo comerciantes de vans vinculadas à Coopavunit e ambulantes que desejam atuar nas áreas internas e externas do evento.

O edital prevê a disponibilização de 16 vagas para ambulantes e 6 para vans da Coopavunit, com a comercialização restrita a itens específicos, como bebidas não alcoólicas em embalagens que não sejam de vidro e alimentos industrializados. As barracas e isopores dos ambulantes deverão atender a especificações detalhadas no edital e ostentar identificação oficial da Prefeitura.

As autorizações concedidas serão temporárias e específicas para o período do evento, podendo ser revogadas em caso de descumprimento das normas estabelecidas. O resultado da seleção será homologado e publicado no Diário Oficial, e os selecionados receberão cartões de autorização para exercerem suas atividades no Carnaval 2025.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo disponível na Secretaria Municipal de Ordem Pública.