Você conhece a Feira Integrada de São Gonçalo (Fisg)?

Uma feira integrada pode ser descrita como um evento ou espaço que agrupam as mais variadas atividades e serviços vinculados a uma determinado tema como tecnologia, saúde e agricultura. Na Feira Integrada de São Gonçalo, a Fisg, a temática escolhida para ser trabalhada no município é a cultura, apoiando, principalmente, artistas independentes.

A Fisg começou a atuar em 2019, quando a dramaturga Nilda Ferreira notou que o município não contava com um espaço organizado voltado para a concentração de arte e leitura. Em 2023, foi oficializada como um ambiente cultural.

“Depois de visitar várias cidades, até locais minúsculos onde haviam movimentos culturais, percebi a diferença. A população de São Gonçalo precisava de muitas atividades culturais”, explicou a dramaturga e diretora Nilda Ferreira.

A FISG também atua em escolas | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A Fisg é aberta ao público gonçalense e de outros municípios que queiram conhecer mais sobre a cultura local. A Ong se desdobra em alguns projetos culturais:

“Temos a Feira que é um somatório de atividades culturais como feira literária, artesanato, exposição e venda de artes plásticas, arte circense, teatro, música, dança. Temos o projeto 'Fisg Inclusão Social', que leva atividades culturais e educativas às crianças autistas e com síndromes. Temos o projeto 'Literatura na escola', que vai às escolas públicas levando teatro infantil, livros, músicas de acordo com as idades, sarau de poesia e palestras sobre diversos temas. E o projeto 'Café com Arte', que reúne artistas diversos para um sarau e um lanche”, contou a diretora.

Evento voltado para crianças | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“A importância da Fisg, como de outros coletivos, é levar à grande parte da cidade, lazer, cultura e entretenimento. Precisamos tirar a ideia de que a população mais pobre não tem direito ao lazer, à cultura e às atividades artísticas. São Gonçalo não tem uma livraria de rua. Fazer certos trabalhos é de uma dificuldade incomensurável. [...]. Nosso relacionamento é muito bom, somos aceitos tanto pelas comunidades mais carentes e afastadas da cidade, como no Centro”, acrescentou Nilda Ferreira.

Cultura, lazer e entretenimento fornecidos pela FISG em um espaço público | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A trajetória de Nilda começou com um sonho, quando escrevia peças teatrais. Hoje, ela entende que houve avanços no setor cultural da cidade, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

“Escrevo para teatro há muito tempo, consegui montar alguns trabalhos, mas outros ainda não. Tenho esperança de que ainda irei apresentar mais algumas peças teatrais. A cidade em 2019 não tinha um grupo organizado para realizar com frequência essas atividades. Hoje temos vários, a Fisg incentivou muitos artistas a se organizarem e formarem seus coletivos. Durante anos, lutei sozinha, hoje posso dizer que há centenas de artistas se organizando para fazer cultura não só em São Gonçalo como em outros lugares”.

FISG reúne artistas independentes de São Gonçalo | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Para este ano, a Fisg tem o objetivo de expandir ainda mais a sua atuação. Uma das ações já colocadas em prática foi o sarau em parceria com a Jornateca, no Barro Vermelho. O primeiro sarau do ano Fisg-Jornateca aconteceu no último sábado (11) e reuniu vários artistas.

Aos interessados em conhecer, participar ou apoiar a Fisg, pode entrar em contato pelas redes sociais:

Instagram: feira.fisg

Facebook: feira.fisg

Youtube: Canal da Feira Integrada SG

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca