Museu Antônio Parreiras reabre em Niterói após 10 anos

O Museu Antônio Parreiras, localizado no bairro do Ingá, em Niterói, será reinaugurado na próxima quinta-feira (9), após passar 10 anos fechado para reformas por meio do programa Acelera Funarj da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). A casa passou por revitalização com investimento de R$2,4 milhões. As intervenções contaram com uma obra de restauro completa no edifício principal, que agora está pronto para voltar a receber exposições para o público.

“A restauração é um trabalho meticuloso. O museu vai voltar a ser como era antes e o nosso trabalho precisa ser muito detalhado”, disse Fátima Marotta Henriques, diretora do Museu Antônio Parreiras.

Durante as obras, as telhas foram retiradas e lavadas uma a uma e o piso foi recuperado e recolocado na mesma disposição. Além disso, comprovando o trabalho minucioso, houve a necessidade da utilização de uma tinta mineral específica para o tipo de argamassa utilizada e de uma especialista em prospecção para manter o museu na sua cor original.

Nova exposição

A reabertura do museu também vai marcar o início da exposição “Antônio Parreiras Memórias & Histórias”, que vai ficar disponível no edifício principal recém restaurado. A mostra contou com a curadoria de Dora Silveira e vai durar até o dia 13 de abril, com visitação gratuita de quarta-feira a domingo, das 12h às 17h.

A exposição apresenta uma seleção significativa de desenhos e pinturas do acervo, revelando a extraordinária trajetória do artista. A narrativa é baseada em sua autobiografia "História de um pintor contada por ele mesmo", publicada originalmente em 1926, com edições posteriores em 1936 e 1987.

Museu Pioneiro

A primeira fase das obras teve foco no edifício principal do museu, que também é composto por outros dois prédios, incluindo o ateliê e a Vila Olga, onde se encontra o acervo técnico, que também vão passar por reformas na segunda etapa. A revitalização do local foi supervisionada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e também teve um foco nos icônicos jardins no estilo romântico do local, que foram planejados pelo próprio Antônio Parreiras.

Inaugurado em 1942, o Museu Antônio Parreiras foi o primeiro Museu de Arte do Estado do Rio de Janeiro e o primeiro dedicado à memória de um só artista. Atualmente, o equipamento cultural, além de emprestar diversos quadros importantes para outras casas culturais, abriga obras, documentos, livros e objetos que pertenciam a Antônio Parreiras, além de duas outras coleções: de arte brasileira do século XIX e início do século XX, e de arte estrangeira dos séculos XVII ao XIX.

Serviço

Evento: Reinauguração do Museu Antônio Parreiras

Data: 07/01/2025, às 17h

Local: Museu Antônio Parreiras (Rua Tiradentes, 47 - Ingá, Niterói, RJ)