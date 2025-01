Cine Henfil em Maricá divulga a primeira programação de 2025

O Cine Henfil abre a programação de 2025 com o melhor do cinema nacional. Entre os dias 3 e 5 de janeiro, entram em cartaz documentários e filmes de ficção para adultos e crianças começarem o ano com cultura e entretenimento.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 3/1 (sexta-feira)

19h - O Vazio de Domingo à Tarde - Mônica é uma atriz em crise com a superexposição da vida de celebridade. A jovem Kelly não sabe disso quando tenta falar com ela, em vão, na saída de uma filmagem, no interior de Goiás. Kelly não desanima e decide encontrar sua musa novamente.Classificação: 14 anos.

Dia 4/1(sábado)

15h - As aventuras do pequeno Colombo - Cris é Cristóvão Colombo menino. Desde criança, um herói aventureiro. Ele e seus amigos Leo e Lisa fazem qualquer coisa para encontrar a ilha do tesouro, pois é preciso salvar seu pai da falência. Juntos, eles têm que escapar de terríveis piratas, decifrar os mistérios do povo das águas e enfrentar Nautilus, o temível monstro marinho.

17h - Chama a Bebel - A brilhante e corajosa Bebel é uma jovem cadeirante que mora com sua mãe e o avô nas margens de uma rodovia no interior que vê sua rotina mudar drasticamente quando se muda para a cidade grande para poder estudar em uma nova escola. Babel então entra em uma jornada de amadurecimento entre baixos e altos, onde enfrenta muitos desafios para tentar se adaptar, incluindo sua tia, estudantes populares do colégio e até um inimigo poderoso – um empresário da cidade que faz testes laboratoriais em animais. Inspirada na ativista ambiental Greta Thunberg, Bebel se torna uma líder na escola e seus projetos, mas algumas pessoas serão capazes de qualquer coisa para impedir a garota e seus aliados. Classificação: 10 anos.

19h - Sala Escura - Nove espectadores são convidados para a sessão de uma pré-estreia exclusiva. No início, todos se preparam para aproveitar o filme, mas a tela escurece, e a expectativa logo dá lugar ao pavor. Surge a imagem perturbadora de uma jovem sendo cruelmente torturada por um homem mascarado. À medida que o terror avança, eles descobrem que foram os únicos convidados para essa sessão mortal, levantando a suspeita de uma possível conexão entre eles. Em um cenário de tensão e mistério, a dúvida permanece: alguém conseguirá sobreviver a essa experiência macabra? Classificação 18 anos.

Dia 5/1 (domingo)

15h – Irmão do Jorel. Especial de Natal Irmão do Noel - A família se prepara para a noite de Natal com uma grande ceia, luzes piscantes, pratos, talheres e taças especiais. Carlos Felino está triste pois tem um contrato para compor um disco natalino, mas não consegue entender a data especial. Irmão do Jorel e Lara embarcam na missão de inspirar o músico, visitando várias casas e seus diferentes natais. É quando descobrem que alguém está trocando os presentes de Papai Noel por humildes lembrancinhas! Teria o criminoso alguma relação com a lenda da toalha natalina da vovó Juju? Vamos descobrir! Classificação livre.

17h – O Vazio de Domingo à Tarde - Mônica é uma atriz em crise com a superexposição da vida de celebridade. A jovem Kelly não sabe disso quando tenta falar com ela, em vão, na saída de uma filmagem, no interior de Goiás. Kelly não desanima e decide encontrar sua musa novamente.Classificação: 14 anos.

19h - Corpo Presente - O documentário investiga o corpo como forma de arte, expressão e identidade, apresentando obras, artistas e pensadores que refletem sobre o tema. O filme versa sobre o simbolismo do corpo através de uma das principais expressões artísticas contemporâneas - a Performance - a qual vários estudiosos sublinham como uma nova ideologia, típica de nossa época. Os múltiplos corpos que compõem o documentário são corpos políticos que criam e propõem novos universos, sinalizando novas formas de ser e estar no mundo, traduzindo a sociedade contemporânea em toda a sua complexidade. Classificação: 16 anos.