Naldo Benny é o convidado da 'Entrevista Mania' desta sexta-feira

O cantor e compositor Naldo Benny foi o convidado da 'Entrevista Mania', da Rádio Mania, desta sexta-feira (20). A conversa teve como foco o lançamento de dois albúns com músicas inéditas: um de funk e um de pagode.

"Em janeiro eu comemoro 25 anos de carreira, e é muito emocionante, lembro de tudo desde quando iniciei e chegar onde cheguei é motivo de celebrar. E pra esse momento eu preparei duas surpresas para os meus fãs: um álbum urbano, que é de funk pop, minha vertente e um álbum de pagode, que é uma ideia que já compartilho com Prateado há uns seis, sete anos, sobre fazer um projeto de pagode. Eu já escrevo e componho pra muitos artistas do gênero, e mais recentemente regravei uma música com o Pagode do Adame, que na época estourou na voz de Belo e Perla, e foi um sucesso. Então vou dar de presente para os meus fãs esses dois álbuns", contou Naldo.

Naldo Benny foi o convidado da 'Entrevista Mania', da Rádio Mania | Foto: Kiko Charret

Leia também

➣Preta Gil realiza cirurgia para retirada de tumores e passa bem

➣ Feira da Cultura de Natal celebra artesanato e gastronomia em SG

Empolgado com os novos projetos e com a nova fase da carreira, Naldo contou, em primeira mão, mais detalhes sobre o novo projeto, que vai virar DVD.

"Tenho propriedade pra falar do gênero, tenho uma vivência nisso há muito tempo. E estou achando muito legal a reação das pessoas, do aconchego dos fãs, os elogios dizendo que canto muito bem pagode, que minha voz é muito bonita. Depois de tantos memes, é muito legal ver o carinho e o respeito das pessoas", disse o cantor.

"No dia 24 de janeiro vou fazer um show ao vivo na Rádio Mania, no pré-lançamento do albúm, desse projeto que virou o DVD Casa do Naldo. Posso contar em primeira mão que vão a gravação do DVD vai ter a participação de muitos artistas incríveis, como Xande do Harmonia; Suel; Pagode do Adame e Orochi e muito mais. Fico muito feliz do pagode estar me proporciando essas alegrias", concluiu Naldo Benny.