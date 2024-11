Um ponto de referência para a comédia e entretenimento

Que tal um lugar com música ao vivo, comédia e experiências culturais? O Centro Cultural Rio Café Comedy que abre suas portas dia 29 de novembro (sexta-feira) na Rua Buenos Aires 53, no histórco Centro do Rio de Janeiro, tem essa proposta inovadora e surge como o único espaço para comédia na cidade. Inspirado nos modelos de comedy clubs nova-iorquinos e pubs londrinos, o ambiente do clube será vibrante e dinâmico, com programações diárias que incluem stand-up, open mic, improviso e performances musicais. Com dois andares cuidadosamente planejados para receber shows e eventos, o espaço quer se consolidar como referência cultural na cidade, atraindo um público diversificado e fidelizando clientes por meio de experiências regulares e temáticas.

Com uma estrutura versátil e um conceito inovador, a proposta é ser um espaço de convivência, entretenimento e cultura, valorizando novos talentos e artistas consagrados. O ambiente é um detalhe à parte: estilo pub londrino com sofás de veludo escuro, mesas tradicionais e palco com cortina vermelha. A estrutura oferece uma atmosfera aconchegante e sofisticada, remetendo ao glamour dos cabarés, com uma cozinha RAW dinâmica e uma drinkeria completa.

O clube tem capacidade para 100 pessoas no térreo e 80 no segundo andar, podendo se dividir em diferentes módulos de apresentação de acordo com as grades de agenda e divisão dos horários. De segunda à sábado sempre terá uma sessão de comédia no segundo andar, improvisos, solos e open mic. E as performances musicais estarão no palco do primeiro andar. Quintas e sextas-feiras, serão duas sessões no segundo andar (19h30 e 21h30), com host apresentando e interagindo.

Leia mais

Concorrida peça com Serrado e Perissé em Niterói abre sessões extras neste sábado e domingo

Morre, aos 80 anos, professor Luiz Vianna, ícone da educação em São Gonçalo

Contemplado pelo Programa Reviver Cultural, uma iniciativa de revitalização do Centro do Rio promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, o projeto vai promover a arte e a cultura em sintonia com o programa Reviver Centro. O espaço é comandado pela empresa : Salabert Produções.

Serviço

Data de inauguração: 29 de novembro

Horário: 17h30

Local: Rua Buenos Aires, 53 - Centro do Rio