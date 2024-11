Partage recebe Exposição de Literatura Inclusiva do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo)

A 6ª edição do Festival Literário de São Gonçalo(FLISGO) terá como destaque a inclusão! A partir desta terça-feira (12), a Exposição de Literatura Inclusiva - com o tema "Identidades e Territórios" - acontecerá às 18h, no Partage Shopping. Já a visitação ocorrerá entre os dias 13 a 20 de novembro, das 10h às 18h.

A exposição promove a acessibilidade e inclusão nos movimentos literários, apoiadas pelas leis 10.098/2000 (Acessibilidade), 10.436/2002 (Língua Brasileira de Sinais - Libras) e 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Autores ativistas da causa e fragmentos de textos gonçalenses em libras, áudio e braile serão alguns dos pontos principais do evento.

A seguir, confira a programação completa das palestras literárias:

12/11 - Lançamento da exposição, às 18h00

13/11 - De repente, PCD! - Douglas Pereira, Daniel Scarmont e convidados, às 10h30

14/11 - Nossa deficiência não nos impede de gosta de literatura, precisamos de acesso! - Roberta Maia e convidados, às 15h00

15/11 - Existem diversas formas de comunicação, você sabia? - André Sacramento e Liane Chagas, às 15h00

16/11 - Bate papo: não é só estar na escola é a escola estar pronta para inclusão! - Luciana Soriano, Andreza Barros e Suellen Stelita Destefani, às 15h00

17/11 - Inclusão criativa - Keissy Limite, Luciene Prado, Nirlaine Moraes e Luciene Prado, às 15h00

18/11 - Esporte: um acesso a Inclusão e superação - Edílson de Souza e convidados, às 10h30

19/11 - A escrita inclusiva - Julio Emílio Braz, Elisangela Habitar e Fernanda Viannay, às 15h00

20/11 - Uma consciência sem preconceitos, como alcançar? - Simone Costa e convidados, às 17h00

A iniciativa irá acontecer no Partage Shopping, na Sala de Partage Cultural, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo.