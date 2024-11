Gente e gentileza, a mistura perfeita

No Dia Mundial da Gentileza (13/11), o Espaço Cultural Mistura Gente abre as portas no coração do Centro do Rio de Janeiro, para receber pessoas e expressões artísticas de diversos segmentos. Localizado na Rua da Alfândega 50, o espaço nasce com o compromisso de ser um local de convivência e performance de arte para todos os públicos.

A inauguração acontece às 18h, com uma programação especial com apresentações de música, teatro, dança e vídeo, refletindo a diversidade de atividades que o Mistura Gente oferecerá ao longo de sua trajetória. Toda a programação do espaço — desde oficinas até apresentações — será gratuita ou a preços populares, com o objetivo de tornar a arte e a cultura acessíveis a todos.

Além das atividades artísticas, a Casa conta com um café cultural para o público interagir, uma livraria dedicada a lançamentos de livros, e salas multiuso para cursos, oficinas, palestras, teatro, música, dança, cinema, exposições e outras atividades relacionadas à arte e à cultura.

A iniciativa faz parte do projeto Reviver Cultural, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro, e é gerido por Rômulo Rodrigues e Romero Monteiro, da Prama Comunicação, junto com Jesse Andarilho e Li Fernandes, do Instituto Marginow, que também terá sua sede no local.

“Escolhemos o Dia Mundial da Gentileza para abrir as portas, uma data que simboliza o propósito deste lugar: um lugar para sermos gentis, um espaço de inclusão e interação, onde as pessoas possam conviver e criar juntas,” afirma Rômulo Rodrigues, um dos gestores do Mistura Gente. “Aqui, queremos misturar pessoas de todas as origens, idades e perspectivas,” diz Romero Monteiro.

Com um ambiente inclusivo e vibrante, o Espaço Cultural Mistura Gente será mais do que um local para a arte, será um ponto de encontro onde a troca cultural, o respeito , a gentileza estarão sempre em primeiro lugar.” Preparamos um ambiente acolhedor e acessível, onde pessoas de todas as idades, origens e condições sociais possam se encontrar para criar e compartilhar arte”, conclui Rômulo Rodrigues.

Serviço:

Espaço Mistura Gente

Entrada: Gratuita

Endereço: Rua da Alfandega 50, Centro do Rio de Janeiro.

Horário de Funcionamento: Das 14h às 20h

Programação

Apresentação do mágico Marcos Griot

Roda de Samba com Flávia Saoli

Solo de Violino com Líbano

Performance circense com Letícia Morado

DJ Caramelo

Exposição Itala Isis : 30 anos de Rio e Rua