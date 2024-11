1º Circuito de Cerâmica de Niterói passa por feira, oficinas e exposições

Um movimento de artistas organiza o 1º Circuito de Cerâmica de Niterói, com oficinas, ateliês abertos para visitas e exposições. A Junta Cerâmica de Niterói reúne mais de 30 ceramistas e também exibe trabalhos na Feira Popular Cultural Sambadilá, na nova Praça da Bicicleta, em São Domingos. A próxima edição acontece, neste sábado (2), das 12h às 20h, com entrada gratuita, gastronomia, artesanato e muito samba.

No domingo (3), a Junta promove a Oficina de Queima Primitiva, das 14h às 18h30, no Ateliê Flor do Ingá. A técnica milenar de queima ao ar livre utiliza fogo e elementos naturais para criar texturas e efeitos únicos nas obras. Artistas que queiram participar podem levar duas peças cruas de até 20 cm, de espessura fina, com contribuição voluntária e agendamento através do número (21) 98853-8849.

No último fim de semana, o Circuito promoveu duas oficinas. O MACquinho recebeu a atividade gratuita “Modelando Minha Deusa Interior”, conduzida pela escultora e ceramista Michele Rocha, no Morro do Palácio. A reunião na comunidade proporcionou uma experiência imersiva na escultura, permitindo às alunas explorarem o feminino interior por meio do processo artístico. Já o Atelier Keiko Mayama recebeu a Oficina de Raku. Os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar essa técnica cerâmica japonesa, que envolve a retirada das peças do forno ainda incandescentes e resfriamento rápido, criando efeitos únicos e imprevisíveis na superfície das obras.

Depois de apresentar a coletiva “Junta Fragmentos”, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em outubro, a Junta prepara outra coletiva: “Círculos da Terra: mandalas e a essência feminina”, no Espaço Cultural dos Correios, a partir do dia 23. Participantes vão criar uma instalação que evoca o feminino através da simbologia das mandalas e da árvore da vida, dialogando com a exposição individual "Deusas da Terra", com organização de Michele e Leila B.. As duas também estão na coletiva ao lado do Ateliê Arte em Barro, Bruna Risu, Clér Lee, Conchita Galván, Danielle Costa, Eliza Esberard, Katia Amorim, Keiko Mayama, Lisiane Tavares, Luciana Abreu, Selma Brito, Sonia Maria, Tainah Araujo, Tala e Tita.

Ceramistas contam que a Junta nasceu neste ano, a partir de reflexões sobre as heranças culturais indígenas de Niterói. As atividades do coletivo podem ser acompanhadas no instagram da @junta.ceramica.