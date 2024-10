São Gonçalo ganha destaque em produção de curta-metragem 'Antes do Último Adeus'

Que São Gonçalo é uma fábrica de artistas, todo mundo sabe. Afinal, quantos famosos não saíram das terras gonçalenses e foram brilhar pelo mundo, não é mesmo? Mas, e se a cidade exportasse menos e criasse mais? E se fosse comum ver os artistas daqui se mantendo por aqui? Irem voar, mas voltar para sua terra natal como porto seguro? Esse é um desejo distante, mas compartilhado por muitos artistas de São Gonçalo. E um deles é o Pedro Amaro.

Produtor, roteirista e diretor de cinema. Gonçalense raiz, criado no Colubandê, atual morador do Rocha, Pedro, de 33 anos, viu na lei de incentivo à cultura, através do edital Paulo Gustavo, a chance de transformar São Gonçalo em mais que uma cidade dormitório - pelo menos, através das lentes dirigidas por ele. Com sua direção, no curta-metragem "Antes do Último Adeus" a cidade ganhou destaque, e pontos populares, como a Rua da Feira, no Alcântara, ou a Praia da Pedrinhas, no Boa Vista, viraram cenário para o filme, que teve roteiro e produção baseados nos curtas de Hong-Kong.

“A rua é nosso cenário, e os personagens vivem dilemas comuns da nossa sociedade. ‘Antes do Último Adeus’ é um filme que retrata as dificuldades da segunda chance. De como é diferente as chances que pessoas negras e periféricas recebem na vida”, contou Pedro.

Para o elenco, Pedro queria nomes que conhecessem, também na vida real, o que os personagens sentem no curta-metragem. “Eu busquei atores da cidade, que conhecessem a realidade de São Gonçalo. Mas, para a personagem, eu sabia que deveria ser a Paula. Ela não é de São Gonçalo, mas carrega uma história de vida, vem da periferia, conhece o corre de quem luta para sobreviver” contou.

E a Paulla que ele cita é a atriz Paulla Carniell. 30 anos, nascida na periferia de Curitiba e ‘cria’ do Rio de Janeiro há 10 anos. Produtora, autora, atriz, musicista e especialistas em artes cênicas. Paulla, que já ganhou prêmio como melhor atriz, no World Premiere Film Awards em Los Angeles pelo longa-metragem da O2 produções “Pra Onde Levam as Ondas” de Dan Albuk, faz parte do elenco da série original da Amazon Prime Vídeo “El Presidente - Jogo da Corrupção”, e já integrou, por cinco anos, elenco fixo de um programa da Rede Globo, interpreta Maria no curta-metragem.



Vendedora de chip no centro de Alcântara, Maria enfrenta as dificuldades de quem vive na correria para sobreviver. “Eu fiquei à vontade com o papel, porque a Maria é do corre. Antes de ser atriz profissional, também já vendi chip. Foi um desafio perder o sotaque, claro, mas quando li o roteiro, entendi a proposta, eu já me encantei. Vir a São Gonçalo foi ótimo e eu adorei, me conectei, de verdade”, contou Paulla.

Outro destaque do curta é o ator Michael Di’mastino, de 28 anos. Ele deu vida ao Silva, namorado de Maria. Michael, assim como Silva, é cria de São Gonçalo e saiu da cidade natal em busca de sonhos.

“Meu primeiro curta metragem eu fiz aos 14 anos e gravei aqui na praia das pedrinhas. Foi muito bom voltar pra minha cidade com a sensação de dever cumprido, de que tá dando certo”, contou Michael.

Viver de cultura não é uma tarefa fácil, mas para Pedro, o fazer cinema é realizar não só o próprio sonho. “Meu pai tentou trabalhar com cinema e não conseguiu. Eu tenho uma família, despesas e preciso de uma renda, claro. Mas, fazer cinema é realizar o sonho do meu pai também. Fazer esse filme é pagar a promessa que fiz para o Pedro de 16 anos. E hoje eu realizei”, contou emocionado.

Atualmente, apesar das dificuldades, os três vivem da arte. “É ir sempre pensando no próximo projeto, antes mesmo de terminar o do mês, para garantir um salário mensal. Não é fácil viver da arte, mas a gente tá na luta para realizar nosso sonho”, finalizou Michael.

Em fase de montagem e edição, o curta ainda não tem data de lançamento, mas a previsão é que seja em 2025.

O ator Gustavo Alves, de 31 anos, também participou do curta-metragem, mas não pode participar da entrevista.