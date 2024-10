Carnaval 2025: Viradouro define samba-enredo

Mais uma agremiação definiu o samba-enredo que será tema de festa no Carnaval 2025. A Viradouro vem em busca do bicampeonato do Grupo Especial, com o enredo “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”, definido na madrugada desta segunda-feira (14).

Os responsáveis pela criação do enredo da escola de samba niteroiense são os compositores Paulo César Feital, Inácio Rios, Márcio André Filho, Vitor Lajas, Vaguinho, Chanel e Igor Federal. Já quem irá montar todo o espetáculo, que passará no Sambódromo Marquês de Sapucaí, será o carnavalesco Tarcísio Zanon.

Confira a letra do samba-enredo:

Acenda tudo que for de acender,

Deixa a fumaça entrar,

Sobô nirê mafá, sobô nirê,

Evoco, desperto, nação coroada,

Não temo inimigo,

Calopo na estrada, a noite é abrigo,

Transbordo a revolta dos mais oprimidos,

Eu sou caboclo da mata do catucá,

Eu sou pavor contra tirania,

Das matas, o encantado,

Cachimbo já foi facão amolado,

Salve malungueiro, juremá.

Ê juremeiro, curandeiro oh!

Vinho da erva sagrada, eu viro num gole só,

Catiço sustenta o zeloso guardião,

Capangueiro da jurema,

Não mexe comigo não.

Entre a vida e a morte, encantarias,

Nas veredas da encruza, proteção,

O estandarte da sorte é quem me guia,

Alumia minha procissão,

No parlamento das tramas,

Para os quilombos modernos,

A quem do mal se proclama,

Levo do céu pro inferno,

Toca o alujá ligeiro, tem coco de gira pra ser invocado,

Kaô, consagrado,

Reis malunguinho encarnado,

Pernambucano, mensageiro, bravio.

O rei da mata que mata quem mata o Brasil.

A chave do cativeiro, virado no exu trunqueiro,

Viradouro é catimbó, Viradouro é catimbó,

Eu tenho corpo fechado, fechado tenho meu corpo,

Porque nunca ando só.