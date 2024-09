Esposa de Arlindro Cruz nega que tenha levado o namorado para viver com eles

Nesta terça-feira (24), Babi Cruz utilizou suas redes sociais para desmentir os rumores de que teria levado seu namorado, André Caetano, para morar na mesma residência que seu marido, Arlindo Cruz. O cantor está em estado vegetativo desde 2017, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), necessitando de cuidados contínuos.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Babi estaria se sentindo solitária e, por isso, teria convidado André Caetano, que é 13 anos mais jovem, para dividir o mesmo lar com o sambista. A notícia se espalhou rapidamente pela internet, gerando críticas de muitos usuários. No entanto, Babi Cruz rejeitou categoricamente esses boatos maliciosos.

"Quando existe uma falsa verdade, a verdade verdadeira aparece. Sou uma mulher de 53 anos e a quase quatro décadas vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família. Construímos uma instituição modelo admirada por todos que puderam desfrutar da nossa companhia e invejada por aqueles que nunca tiveram nada parecido, durante tantos anos, por isso eu pergunto: até quando?", expressou ela no Instagram.



"Estou vindo aqui com uma paciência de Jó, um saco de filó e um estômago de avestruz para poder engolir tanta asneira, para poder engolir tanta calúnia e tanta difamação", declarou Cruz em vídeo, reforçando 'cúmulo do absurdo' dizer qualquer história parecida como essa espalhada nos portais de fofoca.