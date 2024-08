Agora é pra valer! Obras do Cinema Icaraí começam nos próximos dias

Depois da homologação da reforma do Cinema Icaraí no início do mês, a prefeitura assinou, na última quinta-feira (29), a ordem de início para o começo das obras. Nos próximos dias, será montada a infraestrutura para a execução do restauro da fachada do edifício em estilo 'art déco' e a construção da nova configuração interna do prédio, que ganhará salas de exibição de filmes, salão para concertos musicais, restaurantes com vista para o mar e espaços de convivência. O investimento do município é de cerca de R$ 45,7 milhões.

Prefeitura assinou a ordem de início para o começo das obras | Foto: Divulgação

O trabalho de restauro inclui a preservação da fachada e recuperação do saguão com todos os elementos originais: bilheteria, bomboniere, piso, teto, portas, escadarias e, ainda, a instalação de escada rolante e elevador, para garantir a acessibilidade. O primeiro pavimento terá camarins, um mezanino para 69 pessoas e um restaurante. O segundo receberá infraestrutura para atender a orquestra.



No salão principal, os componentes decorativos serão revitalizados e o palco será ampliado para comportar a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF). A plateia terá capacidade para 299 pessoas e será instalada uma plataforma elevada para acesso ao subsolo. O terceiro pavimento terá três salas de cinema de última geração. Uma das salas de exibição terá capacidade para até 150 pessoas e as outras duas comportam 65 cada. O andar terá um café e uma bomboniere.

O quarto pavimento ganhará um bar bistrô e será criado um quinto andar para a construção de um restaurante com varanda e vista para o mar, sem interferir nas características originais da fachada. O edifício será sustentável e serão instaladas na cobertura placas de módulos fotovoltaicos para a captura de energia solar. A cobertura terá sistema de captação de água da chuva para reuso.

O prédio da década de 1940 foi tombado pelo município em 2001. Desde 2019, ano em que conquistou o termo de uso do prédio, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Prefeitura de Niterói realizou estudos e contratou empresas especializadas em projetos de arquitetura para elaborar a proposta de restauro. A proposta de recuperação do local foi concebida após intenso diálogo com profissionais da UFF, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio (CMPPC), o Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC) e o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).