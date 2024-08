Sorriso Maroto anuncia show no Maracanã para 60 mil pessoas

Em quatro edições do "Sorriso As Antigas" no Rio, o grupo reuniu mais de 70 mil pessoas - Foto: Tulio Barros/Divulgação

Em quatro edições do "Sorriso As Antigas" no Rio, o grupo reuniu mais de 70 mil pessoas - Foto: Tulio Barros/Divulgação

O grupo Sorriso Maroto anunciou, no último domingo (25), que fará uma apresentação especial para cerca de 60 mil pessoas no Maracanã, para encerrar a temporada da turnê "Sorriso As Antigas". O show será realizado no dia 21 de dezembro e os ingressos poderão ser comprados a partir do dia 5 de setembro, às 12h.

Em quatro edições do "Sorriso As Antigas" no Rio, o grupo reuniu mais de 70 mil pessoas.

Leia mais

Famosos brasileiros contam como vivenciaram o tremor de terra em Portugal

Feira do Podrão retorna a São Gonçalo no início de setembro



"Estamos, acredito eu, na melhor fase da turnê. É muito emocionante 'voltar pra casa' nesse momento, depois de quase dois anos rodando o Brasil. O Maracanã é, sem dúvida, o maior palco do mundo e queremos fazer uma festa do jeito que o público do Sorriso merece", comemorou o vocalista Bruno Cardoso.



Os fãs vibraram com a notícia. "Eu estou surtando que vai ter 'Sorriso Maroto As Antigas' no Maracanã. Eu vou com toda certeza", afirmou um usuário do X. "Estou mais que pronta", comentou outra.

A primeira edição da festa ocorreu em novembro de 2022, na área recuada do estádio, com cerca de 8 mil pessoas. Além disso, a região onde fica o Maracanã é especial para Bruno, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, pois compreende os bairros onde o Sorriso Maroto começou.