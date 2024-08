Cine Henfil Maricá divulga programação do próximo final de semana

O Cine Henfil, cinema popular gratuito da cidade de Maricá apresenta, entre os dias 23 e 25 de agosto, lançamentos nacionais, além de apresentar à população a Mostra Mercosul Audiovisual de curtas infantis. Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 23/08 (sexta-feira)

19h – Estranho Caminho - Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer. Estranho Caminho é um drama psicológico que explora temas de reconciliação, medo e a busca por respostas em tempos de crise global, oferecendo uma visão profunda e inquietante sobre como eventos extraordinários podem desencadear revelações pessoais e familiares inesperadas. Classificação 14 anos.

Dia 24/08 (sábado)

15h – 17h - Mostra Mercosul Audiovisual - Curtas Infantis – Serão apresentados 5 curtas infantis latino-americanos. Classificação livre.

Meu Nome É Maalum - Luísa Copetti | Animação | 8 min | 2021 | Brasil

Esta Lã É Minha ( Esta Lana es mia) - Duilio Gatti | Animação | 8 min | 2020 | Argentina

Sobre Amizade E Bicicletas Julia Vidal | Ficção | 12 min | 2022 | Brasil

Não Estão Sozinhos (No Están Solos) - Mathias Maciel | Animação | 3 min | 2022 | Paraguai

Teo, O Menino Azul - Hygor Amorim | Animação | 11 min | 2022 | Brasil

La Sixtina - Juan Camilo Fonnegra | Animação | 8 min| 2022 | Colômbia

17h – O Grande Circo Místico - Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas. Classificação 16 anos.

19h – A Flor do Buriti - Em 1940, duas crianças do povo indígena Krahô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um brutal massacre, perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, os filhos dos sobreviventes são coagidos a integrar uma unidade militar, durante a Ditadura brasileira. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô continuam a caminhar sobre a sua terra sangrada, reinventando a cada dia infinitas formas de resistência. Classificação 12 anos.

Dia 25/08 (domingo)

15h – A Fada do Dente - Em A Fada do Dente, Violetta é uma fada do dente curiosa e muito extrovertida que, por ainda não dominar muito bem a difícil arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos seres humanos. Perdida no lugar desconhecido, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie, uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Classificação Livre.

17h – A Flor do Buriti

19h – O Grande Circo Místico