Cinco eventos para curtir o interior do Rio de Janeiro no fim de semana

No estado e na capital do Rio o que não falta é programação cultural de qualidade. De shows a festas e feiras gastronômicas, a agenda está sempre repleta de atrações para todos os gostos e bolsos. No próximo fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, as opções incluem apresentação de stand up comedy com o humorista francês Paul Cabannes, feira gastronômica e até uma festa com 12 horas de duração e shows ao vivo de quatro bandas, o Festival Coordenadas. Confira a lista:

Stand up ‘Alma de Brasileiro’, de Paul Cabannes (Teresópolis)

Tem francês com alma de brasileiro chegando no Le Canton! No dia 17 de agosto, às 21h, o resort mais incrível da Região Serrana do Rio de Janeiro receberá o comediante Paul Cabannes, conhecido pelo humor inteligente e estilo carismático. Em seu novo stand up – batizado de “Alma de Brasileiro”, porque é algo que, frequentemente ele escuta que tem –, Cabannes volta a destacar o comportamento cultural e social do povo que o acolheu sempre sob a sua ótica de estrangeiro. Ingressos a partir de R$ 20) no link https://www.sympla.com.br/evento/paul-cabannes-17-08-le-canton/2525375 . Endereço: Rua Antonio Silva, 300, Teresópolis.

Bunka Sai, a Festa Japonesa (Petrópolis)

Até o dia 18 de agosto, o Palácio de Cristal, em Petrópolis, receberá a 15ª edição do Bunka Sai – Festa da Cultura Japonesa de Petrópolis. O evento, gratuito, inclui gastronomia típica do país asiático, além de apresentações musicais e culturais. Nessa época do ano, a cidade conta com um plus: toda a região fica florida e repleta de sakuras (cerejeiras), tornando-se uma lugar ideal para fotos. Endereço: Rua Padre Siqueira, 100, Petrópolis.

Festival Gastrobier de Inverno (Nova Friburgo)

O Festival GastroBier de Inverno reúne o melhor de Nova Friburgo, com pratos e bebidas pensados especialmente para a época. A iniciativa é do Polo Gastronômico e Cervejeiro da cidade. Até domingo, 18 de agosto, bares, cervejarias e hotéis, servirão pratos preparados exclusivamente para o evento. Entre eles, bouche de vol-au-vent de escargot ou um mousseline de baroa noisette, seguido de entrada com consomê de cogumelos e legumes. Ainda tem nhoque artesanal de inhame com fonduta de Gruyère, druxelle de cogumelos locais e Grana Padano ralado, polenta de duas batras de milho branco com boursin, acompanhada de ragu de costela. De dar água na boca!

Festival Coordenadas (Rio de Janeiro, capital)

Consagrada pelos cariocas e responsável por uma das noites mais animadas do Rio, a Festa Coordenadas retorna ao calendário de eventos da cidade ampliada e com novidades. No dia 17 de agosto, no ExC, no Jockey Club, será realizada uma edição especial do evento – o Festival Coordenadas –, que, pela primeira vez, terá 12 horas consecutivas de muita música e boa gastronomia. O agito começará às 16h e só terminará às 4h da manhã. O ingresso, válido para qualquer horário, custa a partir de R$ 80 (terceiro lote). Compra no link https://www.ingresse.com/festival-coordenadas-exc-jockey-club/. Endereço: Rua Jardim Botânico, 1.011.

Rio Gastronomia (Rio de Janeiro, capital)

O Rio Gastronomia também ocupa o Jockey Club Brasileiro a partir do dia 15 de agosto repleto de pratos e petiscos gostosos de mais de 30 bares e restaurantes; aulas e bate-papos com mais de 80 chefs renomados (com direito a provinhas) e atrações para toda a família, de roda-gigante e tirolesa a área kids. Tudo isso temperado com shows de grandes nomes da música brasileira e rodas de samba. Neste fim de semana, as atrações são: Nando Reis (15 de agosto), Frejat (16 de agosto), Festa Ploc (17 de agosto) e Samba Que Elas Querem (18 de agosto). O Rio Gastronomia 2024 tem apresentação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Sesc RJ e Senac RJ. Ingressos a partir de R$ 81 no link https://www.ingresse.com/rio-gastronomia-2024/ . Endereço: Rua Jardim Botânico, 1.011.