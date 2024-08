Juliane Rodrigues, do Instituto Salvos Pelo Amor, lança livro infantil em Niterói

A escritora Juliane Rodrigues, autora do livro Salvos Pelo Amor, lança nesta quinta-feira (08) o livro infantil Ser Diferente é Legal, na Sala Carlos Couto, em Niterói.

No livro, a turma da Tia Juju está organizando uma festa para receberem o João, irmãozinho da Maria e da Maju. A alegria é tão grande quanto a bagunça que essa galerinha é capaz de fazer, mas uma coisa preocupa as crianças: Como será o bebê? Será que ele é diferente? Com a ajuda da tia Juju e da bichada do Reino chamado Respeito, eles vão descobrir que "Ser Diferente é Legal".

Juliane Rodrigues trabalha com voluntariado em abrigos e orfanatos há mais de dez anos. Tudo começou em dezembro de 2014, com uma mobilização de amigos voluntários que logo se tornou o movimento Salvos Pelo Amor. Foram anos de trabalho voluntário contínuo em abrigos como a Casa Lar Adonai, Organização Social Fé e Amor (OSFA), Centro de Acolhimento e Cidadania (CAC), Espaço Dandara e Casa de Acolhimento Infantil (CAI); além de realização de festas de aniversário, aulas, passeios, entre outras ações.



Em 2020, o movimento foi oficializado como Instituto e desde então mobiliza centenas de voluntários para ações em abrigos parceiros. Para conhecer mais sobre o trabalho realizado e a melhor forma de colaborar, acesse o Instagram @salvospeloamor.

Serviço

Noite de Autógrafos | Juliane Rodrigues

Data: Quinta-feira, 08 de agosto de 2024

Horário: 18h

Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Carlos Couto - Anexa ao Theatro Municipal

Endereço: Rua XV de novembro, 35, Centro, Niterói.

Instagram: Turma da Tia Juju: @turmadatiajuju

Editora Na Palavra: @editoranapalavra

Instagram da autora: @julianedosalvospeloamor