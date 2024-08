Espaço Cultural Correios Niterói recebe quatro exposições: confira!

O Espaço Cultural Correios Niterói, localizado na Av. Visconde do Rio Branco, 481, em Niterói, RJ, está com uma programação especial de exposições que abrange uma diversidade de estilos e temas artísticos. De 3 de julho a 28 de setembro, o espaço oferece uma rica seleção de mostras gratuitas, abertas ao público e com acessibilidade para pessoas com deficiência.

1. “Andante” – Lígia Calheiros

A exposição “Andante” de Lígia Calheiros transforma o espaço expositivo em uma extensão da própria obra de arte. A instalação processual convida o espectador a refletir sobre o ciclo de vida de objetos descartados, como mesas enferrujadas e madeiras desgastadas. Calheiros ressignifica esses materiais, atribuindo-lhes novas camadas de significado e resgatando memórias através de sua arte. A curadoria é de Jô Vigorito.

Período: 03/07 a 11/09/2024

Horário: Segunda a sexta-feira, das 11h às 18h / Sábado, das 13h às 18h

Entrada: Gratuita

Informações: (21) 2503-8560 / eccniteroi@gmail.com

2. “Conecte-se com o Sagrado” – Ed Ribeiro

Reconhecido como o ‘Pintor dos Orixás’, Ed Ribeiro apresenta a exposição “Conecte-se com o Sagrado”, que celebra a cultura do Candomblé com 35 obras e 3 esculturas. A mostra propõe uma imersão nas energias dos Orixás, com o piso coberto por folhas para uma conexão profunda com a natureza. Ribeiro, com uma carreira internacional e reconhecimento em instituições como o Museu do Louvre, oferece uma experiência sensorial única no Centro Cultural Correios Niterói. A curadoria é de Jô Vigorito.

Período: 03/08 a 28/09/2024

Horário: Terça a sábado, das 12h às 19h

Entrada: Gratuita

Informações: (21) 2503-8560 / eccniteroi@gmail.com

3. “Impressão-Luz” – Marcela Lanna

A exposição “Impressão-Luz” de Marcela Lanna traz a série “Espatuladas”, onde a artista utiliza espátulas para criar paisagens vibrantes e tridimensionais. Suas obras, influenciadas pelo pontilhismo e pós-impressionismo, convidam os espectadores a explorar múltiplos ângulos perceptivos e a experimentar uma nova dimensão de cor e luz. A curadoria é de Angelina Accetta.

Período: 03/07 a 14/09/2024

Horário: Segunda a sexta-feira, das 11h às 18h / Sábado, das 13h às 18h

Entrada: Gratuita

Informações: (21) 2503-8560 / eccniteroi@gmail.com

4. “Vestígios e Apagamentos” – Rosa Hollmann

“Vestígios e Apagamentos” de Rosa Hollmann apresenta 15 trabalhos que misturam pintura, fragmentos de rebocos e pedras para explorar o limiar entre o real e o ficcional. A artista utiliza imagens arquetípicas e técnicas reminiscentes de afrescos para criar narrativas mitológicas e reflexivas sobre a experiência humana. A curadoria é de Rosa Hollmann.

Período: 03/07 a 21/09/2024

Horário: Segunda a sexta-feira, das 11h às 18h / Sábado, das 13h às 18h

Entrada: Gratuita

Informações: (21) 2503-8560 / eccniteroi@gmail.com

As exposições estão localizadas no Espaço Cultural Correios Niterói, em frente à estação das Barcas, oferecendo uma oportunidade imperdível para apreciar arte contemporânea e interagir com diferentes perspectivas criativas.