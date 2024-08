Motoclube realiza evento com churrasco gratuito em São Gonçalo

Evento no Porto Velho conta com shows de rock - Foto: Divulgação

O grupo de São Gonçalo do motoclube Bodes do Asfalto realiza, no próximo dia 10 de agosto, sábado, um evento com rock, churrasco e entrada gratuita no bairro Porto Velho. Para comemorar a nova coordenação da "facção" local do motoclube, o grupo realiza uma comemoração aberta ao público e com a presença de diferentes clubes da região.

A festa vai contar com churrasco gratuito e shows das bandas Malte Fúria e Nit Rock. O novo coordenador local do grupo Eduardo Brito, o "Cotonete", explica que a comemoração marca uma espécie de "rito de passagem" do comando e que, para celebrar a ação do grupo em São Gonçalo, o evento é aberto ao público da região.

"Teremos um evento com a participação de vários motoclubes de São Gonçalo e Niterói. Vão vir membros da sede do Bodes do Asfalto de Niterói e a presença de vários irmãos de outras 'facções' nossas e de outros motoclubes também", explica Cotonete.



A programação prevista começa às 13h, na Avenida Paiva, 215, no Porto Velho, em São Gonçalo.