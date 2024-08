Evento no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis debate Educação e Cultura

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos promove nesta sexta-feira (2) o debate “Educação e cultura para transformar o presente e o futuro”, a partir das 18h30, no Centro de Petrópolis.

“O objetivo do evento é fazer com que a educação e a cultura, pilares importantes na formação do caráter de qualquer indivíduo, deem as mãos por meio da presença de atividades culturais na escola. O debate pretende mostrar que a formação das crianças passa antes pela formação dos indivíduos. Vai ser uma oportunidade única para que os agentes culturais dos mais variados segmentos da sociedade e os alunos possam compreender a importância das artes nas escolas, embora seja um conteúdo curricular que, às vezes, é tratado como periférico”, explicou a professora Lívia Miranda.

Além de Lívia, participarão do debate Hugo Silva, Diana Iliescu, Cecília Pinheiro e Daniel Iliescu, além da deputada estadual Dani Balbi, que ainda apresentará uma emenda parlamentar para a área da Cultural de Petrópolis.



Serviço:

Dia: 2 de agosto

Horário: 18h30

Endereço: Rua Monsenhor Bacelar, 400, Centro de Petrópolis

Entrada: Gratuita