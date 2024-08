Evento "Música na Praça" traz Adriana Biar para o Pátio Alcântara neste sábado

O Pátio Alcântara está trazendo para o público mais uma edição do "Música na Praça", com uma noite especial onde a talentosa cantora Adriana Biar irá apresentar um repertório que passeia pelos ritmos do sertanejo e do pagode. O evento acontece neste sábado (3), das 12h Às 15h, na Praça de Alimentação do shopping.

Adriana Biar, conhecida por sua voz marcante e presença de palco envolvente, promete animar e encantar o público com sucessos que fazem parte da trilha sonora de muitos brasileiros.

Adriana Biar é conhecida por sua voz marcante | Foto: Divulgação

O evento é gratuito e aberto ao público, proporcionando uma ótima oportunidade para reunir a família e amigos em uma noite de entretenimento.



Serviço:

Música na Praça com Adriana Biar

Data: sábado (3)

Horário: 12 às 15h

Local: Praça de Alimentação do Pátio Alcântara

Entrada Gratuita