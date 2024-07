Dia do Amigo: trio transforma amizade em projeto literário inovador em São Gonçalo

“Amigos, amigos… negócios à parte”? Nem sempre! Para alguns grupos, o Dia do Amigo, celebrado neste sábado (20), é uma data para celebrar não só a amizade, mas também as parcerias profissionais e os projetos empreendedores que nascem dela. É o caso da jornalista Cyntia Fonseca, da professora Suzane Veiga e da analista de educação Yonara Costa, amigas e escritoras de São Gonçalo que decidiram transformar a parceria na vida em um coletivo literário que inspira outras artistas no município.



O trio conta que a amizade surgiu através da literatura. As primeiras a se conhecerem foram Yonara e Suzane; a analista de educação conta que as duas se encontraram em uma apresentação há 14 anos. Algum tempo mais tarde, quando já eram autoras, o lançamento de um livro as aproximou. “Do lançamento, a gente começou a ter um contato por meio da literatura e também dos amigos que fazem cultura aqui em São Gonçalo. E, a partir desse contato, a gente foi mantendo relações, trocando textos, leituras”, conta Suzane, de 34 anos.

Cyntia foi conhecer as educadoras algum tempo depois. A jornalista conta que conheceu Yonara para fazer uma matéria e acabou contatando a gestora de educação ocasionalmente para matérias de Cultura e Educação. “Na época, lembro que me chamou muito a atenção o fato de ela estar sempre muito sorridente, mesmo com todas as dificuldades que já havia passado na vida desde a infância. Com o tempo, a gente descobre que ela é assim mesmo, sorriso sempre estampado no rosto, energia lá em cima, otimista ao extremo e muito vibrante pela Literatura, o que nos conectou ainda mais”, explica a jornalista, de 32 anos.

Esse amor compartilhado pela literatura, que formou laços de amizade entre as três, também foi o motor para se unirem na criação de uma proposta de projeto cultural para um edital público de cultura. “Tinha aberto o edital da Lei Aldir Blanc e eu liguei para as duas, em 2020, para perguntar se elas topariam fazer essa loucura comigo de se inscrever num edital para propor, para a cidade, a criação de um coletivo de escritoras”, explica Yonara, de 49 anos.



Projeto "Escritoras Vivas" foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A “loucura” deu certo; o projeto foi aprovado e 30 mulheres de São Gonçalo participaram de uma série de encontros formativos sobre literatura. “No início de 2021, a gente já começou a implementação do projeto com as três oficinas: a oficina de poesia, que eu ministrei; a de contos, da Yonara; e a de escrita jornalística, que a Cyntia ministrou”, resume Suzane.

“Desde então, não paramos mais de fazer ações em prol da literatura de autoria feminina na cidade”, complementa Cyntia. As oficinas motivaram um livro do coletivo, alguns livros individuais de cada autora, saraus, cafés literários e podcasts. O trabalho com literatura na cidade também já as levou a conquistar reconhecimentos como a aprovação no programa de empreendedorismo da Shell Iniciativa Jovem e uma homenagem da Câmara dos Vereadores.

"A amizade influencia muito na realização dos projetos, porque a gente tem uma cumplicidade muito grande", conta autora | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Agora, o coletivo também é uma empresa, a editora Mapa das Letras, na qual o trio publica seus trabalhos e os de outras autoras da cidade. “Nós três trabalhamos com todas as áreas das partes de literatura e edição na editora. A gente faz edição, diagramação, o trabalho com capa design, a parte de internet com redes sociais e tráfego; tudo isso a gente faz um pouquinho. Cada uma fica responsável por um papel, mas isso é bem fluido. A gente vai trocando de acordo com a necessidade do projeto”, explica Suzane.



Para Cyntia, “essa multipotência é justamente o que une” o grupo. “A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, mas nunca para de ter ideias para realizar ainda mais”, destaca a jornalista. As três concordam que a amizade não atrapalha a organização dos projetos. Pelo contrário; para elas, é justamente a cumplicidade das três que ajuda os projetos a funcionar.

Oficina literária do coletivo virou livro e motivou outros projetos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

“A gente sempre pensou que uma poderia apoiar a outra. A gente tenta muito não cobrar, até hoje. Tudo que acontece a gente tenta entender. Somos três mulheres, muito corajosas, muito competentes, com muita vontade de fazer para si e para o outro”, se orgulha Yonara. Suzane concorda: “A amizade influencia muito na realização dos projetos, porque a gente tem uma cumplicidade muito grande. As ideias estão conectadas, então quando uma fala uma coisa a outra já corre atrás para fazer e complementar as ideias”.