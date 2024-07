6ª Edição do Partage Geek agita São Gonçalo em julho

O Partage São Gonçalo será palco da 6ª edição do Partage Geek, no dia 14 de julho (domingo). O evento, imperdível para os amantes da cultura pop, promete trazer o melhor do universo geek, abrangendo anime, k-pop, cosplay e música, além de expositores da cultura japonesa.

A programação terá início às 13h30, com a abertura oficial do evento. Às 14h, os participantes poderão testar seus conhecimentos no Quiz Show Procrastinando Tu. Para as crianças, o Desfile Infantil Cosplay começará às 15h30, seguido pelo eletrizante show do Rio Pró Wrestling às 16h.

Partage Geek exalta o universo de anime, k-pop e cosplay | Foto: Divulgação

Às 17h, a banda Anime Project subirá ao palco para tocar as músicas favoritas dos fãs de anime. Logo após, às 18h, o Quiz Show Procrastinando Tu retornará com mais uma rodada de perguntas e respostas. Às 18h30, será a vez dos adultos brilharem no Desfile Adulto Cospop e Cosplay. Os amantes do k-pop terão seu momento com a K-Pop Random Dance às 19h30, garantindo muita diversão. O evento será concluído às 21h com agradecimentos e encerramento.

Serviço: Partage Geek



Data: 14 de julho (domingo)

Horário: a partir das 13h30

Local: Jardim

Entrada gratuita

Mais informações https://www.partagesaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo