Último ex-combatente de São Gonçalo completa 103 anos e recebe homenagem do Exército

Militares do Exército visitaram ex-combatente, no Mutuá, para celebrar aniversário - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O único ex-militar vivo de São Gonçalo que participou da Segunda Guerra Munidial completa 103 anos nesta quarta (10). O ex-combatente Walfrid de Moraes recebeu uma homenagem do Exército brasileiro pelo aniversário, no mesmo ano em que as Forças Armadas celebram os 80 anos do embarque de tropas brasileiras em direção a Europa para combater no conflito.

Morador do Mutuá, Walfrid recebeu nesta quarta (10) um grupo de militares da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército para uma cerimônia de homenagem. Emocionado, o ex-militar se disse grato pelo reconhecimento. "Eu agradeço essa homenagem ao todo-Poderoso, que nos dá essa alegria. Eu estou numa vibração que estou quase explodindo de tanta homenagem. Valeu!", comemorou Walfrid.

Nascido em Macaé, Walfrid se mudou para São Gonçalo, onde vivia um de seus tios, na época de prestar serviço militar. Ele acabou se alistando no 3º Regimento de Infantaria, no Araribóia, onde passou por treinamento já às vésperas do envio de tropas brasileiras para o exterior. Em 1944, com 23 anos, ele foi transferido para Petrópolis, onde passou pela seleção para compor o "Depósito de Pessoal", o chamado contingente militar que seria enviado para combate na Itália.

O historiador Daniel Dinucci conta que Walfrid sequer teve tempo de se despedir propriamente dos familiares. Ele estava na enfermaria quando os colegas embarcaram, mas viajou assim que teve alta, logo após o primeiro envio de soldados. Walfrid desembarcou na província de Pisa e, apesar de não ter sido designado a integrar frente de combate, integrou o 3º Batalhão do Depósito e participou das atividades da tropa, que foi de grande importância para a ação dos aliados na região, segundo historiador.

Nascido em Macaé, ex-militar embarcou para o combate na Europa aos 23 anos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"O Depósito de Pessoal da F.E.B foi uma unidade de extrema importância para o desempenho da Divisão na Campanha da Itália. Lá os expedicionários recebiam o adestramento para ocasional presença no front. Quase dez mil homens compuseram esta divisão, que contribuiu com 3.379 até o fim da campanha. Destaca-se o envio de 757 homens já em dezembro de 1944, com pouco tempo de adestramento. Tal número se explica a grosso modo pelas inúmeras baixas em decorrência dos ataques malogrados ao Monte Castello no período entre outubro e dezembro de 1944", esclarece Dinucci.

Walfrid voltou da Itália algum tempo depois e se tornou um dos poucos moradores de São Gonçalo com experiência de participação militar na 2ª Guerra. Atualmente, ele é o último dos ex-combatentes da cidade vivo."[Ele] relembra saudoso os tempos da Itália, porém sem esquecer do estado deplorável daquela terra", conta o historiador, amigo do ex-combatente.