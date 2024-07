Cinema Público de Maricá apresenta a programação desta semana

O Cine Henfil convida a população para assistir, entre os dias 12 e 14 de julho, uma programação mais que especial. Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É preciso chegar um pouco antes da sessão começar para validar p ticket.

Confira a programação:

Dia 12/07 (sexta-feira)

19h – Grande Sertão – O filme adapta o clássico romance da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, para a realidade da periferia urbana. Na trama, a comunidade "Grande Sertão" é controlada por facções criminosas onde uma luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra. Neste lugar, Riobaldo acaba entrando em uma delas para seguir Diadorim, cuja identidade e a paixão que sente são mistérios conflitantes em sua cabeça. A partir de então, em meio a um ambiente hostil de guerra, Riobaldo enfrenta dilemas éticos, morais e existenciais, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza. Classificação 18 anos.

Dia 13/07 (sábado)

15h – Família Craft em uma aventura das arábias - Os amigos Baixamemoria, Cronosplays e Spok vão junto com Bia passar as férias em um resort. Lá havera um torneio que vai deixar o trio pronto para participar, o prêmio é um antigo artefato muito valioso. Mas são surpreendidos quando o grão-vizir, Abud Al Bumbud, do sultão Khaled Abdullah do califado El Arbi e seus ajudantes Ali e Babá entraram na competição e são seus rivais. Classificação livre.

17h – As aventuras de Poliana - Poliana é uma garota que sempre soube ver o lado bom da vida. Ela aprendeu com seu pai o "jogo do contente" e com ele encontra algo de positivo até nas situações mais difíceis. Mas desde que o pai Otto Pendleton sumiu no ano anterior, ela não consegue mais entrar na brincadeira. No seu aniversário de 15 anos, Poliana ganha um lindo colar que pertenceu à mãe, e leva o presente para o famoso Campo de Férias. Quando Poliana e seus amigos começam a viver situações estranhas, eles resolvem descobrir os mistérios daquele lugar - e encontram muito mais do que esperavam. Classificação 10 anos.

19h – Um Casal Inseparável - Em Um Casal Inseparável, Manuela é uma determinada professora e musa de vôlei de praia que sempre está pronta para defender seus ideais. Ela nunca pautou sua felicidade a um relacionamento e nunca planejou se casar. Porém, um dia, inesperadamente conhece o romântico Léo, um pediatra bem-sucedido, e se apaixona, mas circunstâncias da vida os separam. Em meio a brigas e saudades, e com a ajuda da manipuladora Esther, mãe de Manuela, os dois vão descobrir se são mesmo inseparáveis. Classificação 12 anos.

Dia 14/07 (domingo)

15h – Um Gato de Sorte - O Reino Perdido conhecemos Beckett, um gato mimado que não reconhece a sorte que ao ser resgatado e acolhido por Rose, uma estudante apaixonada e de bom coração. Contra sua vontade, ele vê sua rotina sofrer mudanças quando cai por acidente em um bueiro e perde sua nona vida, fazendo com que o destino entre em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora. Classificação livre.

17h – Um Casal Inseparável

19h – As aventuras de Poliana