A Barraca da Chiquita é considerada uma das principais referências da tradição nordestina no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O tradicional e imperdível Arraiá da Chiquita vai acontecer no próximo dia 28 de junho, sexta-feira, a partir das 19h.

Para animar a noite, o Trio do Nordeste promete não deixar ninguém parado com o legítimo forró de pé de serra ao vivo e ainda a presença da famosa quadrilha coordenada por Douglas Amaral, folclorista e produtor cultural das quadrilhas do Pavilhão de São Cristóvão.

No cardápio, saborosos pratos típicos da culinária nordestina num ambiente temático e de muita alegria.

A Barraca da Chiquita é considerada uma das principais referências da tradição nordestina no Estado do Rio de Janeiro apresentando um pouco de sua cultura e sabores da gastronomia do sertão nordestino.

Não perca esta divertida e inesquecível festa!

Serviço:



Barraca da Chiquita Icaraí - Niterói

Rua Mariz e Barros, 236 Icaraí

Tels. 3492 7384 - 3492 7319