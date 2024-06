Feijoada em comemoração aos 45 anos do Porto da Pedra

O valor antecipado da feijoada é R$ 15, no dia do evento, sendo vendido por R$ 20 - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Nesse sábado (15), terá mais uma edição da famosa feijoada no Porto da Pedra a partir das 14 horas da tarde com entrada franca até 17 horas, em comemoração aos 45 anos da escola de samba.

Para combinar com o prato, quem comanda o evento é o grupo Pagode do Europeu, além do DJ Renan Pimenta nos intervalos. O valor antecipado da feijoada é R$ 15, no dia do evento, sendo vendido por R$ 20. Mesas são reservadas por R$40 e o balde de cerveja sai a R$45.

A quadra da escola fica na Travessa João Silva 84, para mais informações e vendas (21) 985315102

