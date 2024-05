Iza sacode público na Barra de Maricá nesta sexta-feira (24/05)

A cantora carioca Iza fez um dos shows mais esperados pelo público de Maricá e lotou a arena da Barra nesta sexta-feira (24/05), em comemoração pelos 210 anos de fundação da cidade. Exibindo a barriga de 18 semanas de Nala, que deve chegar em novembro, ela cantou e dançou bastante no palco empolgando e interagindo bastante com a plateia, onde havia desde famílias inteiras a grupos bastante animados. A abertura ficou por conta do grupo Tô Kerendo, que fez um ‘esquenta’ com muito samba e pagode.

Iza iniciou sua apresentação de forma mais calma com a canção “Uma Vida é Pouco Pra te Amar”, que está na trilha da novela global ‘Renascer’. O ritmo do show foi aumentando aos poucos e seus grandes hits foram surgindo como “Sem Filtro”, “Meu Talismã”, “Fé” e “Dona de Mim”. A cantora encerrou o show com a sequência das músicas “Pesadão”, “Tô na Brisa”, “Ginga” e “Andar com Fé”, clássico de Gilberto Gil. Ainda teve tempo para uma exibição do seu balé, cuja coreógrafa também será mamãe em breve.

Leia também:

Botafogo x Fluminense, pelo Brasileirão 2024, troca de dia e horário



Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa dois feridos

“Estou muito feliz por estar numa festa como essa, porque são shows assim que juntam o meu público por completo. Vem criança, vovô, vovó, tio, tia, a família toda, e eu sempre volto para casa muito renovada com a troca que tenho com a plateia”, disse a cantora, que revelou em um podcast ter dado seu primeiro beijo na praia de Itaipuaçu, aos 17 anos. “Maricá faz parte da minha infância e da galera de onde eu morava, ali na área de Olaria e Ramos. Faz muito tempo que não venho para passear aqui, mas é um lugar onde já fui muito feliz”, afirmou.



Show teve presença de público numeroso | Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

De fato, a plateia era composta por um público bastante diverso. A cuidadora de idosos Tassiane da Silva, de 24 anos, estava com um grupo grande do bairro do Caxito, onde mora, e que não para de cantar e gritar enquanto esperava a cantora subir ao palco. “A Iza é muito esperada por nós há muito tempo, e a prefeitura está de parabéns também pela estrutura e a segurança. Está tudo muito bonito”, observou.



Mais próximo ao palco, o servidor público federal Alíbio Pereira, de 60 anos, também esperava o início da apresentação ao lado da esposa Maria Ge, de 58 anos. “Cheguei aqui às 19 horas para não perder o melhor lugar. A festa está muito bem organizada, muito boa mesmo”, reforçou o morador de Cordeirinho, ao contar que está indo todos os dias à arena da Barra.