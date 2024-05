Escritor gonçalense Rodrigo Santos participa de mesa de debates na Flipetrópolis

O 1º Festival Literário Internacional de Petrópolis (Flipetrópolis) encerra neste domingo (5), com mais um dia intenso de programações. Os eventos, que iniciaram no dia 1º de maio no Palácio de Cristal, têm a entrada gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos. E os encontros da programação nacional/internacional são transmitidos pelo YouTube do Flipetrópolis.

Convidado pela curadoria do evento, formada por Afonso Borges, Sérgio Abranches e Tom Farias, o escritor Rodrigo Santos participou de um bate-papo com Edney Silvestre e de uma mesa com o escritor Ricardo Ramos Filho e o ator Thiago Lacerda.

"Minha mesa foi um presente. Falamos sobre o impacto da arte e seu papel na formação do povo, principalmente em período pós-pandêmico e de ataques sistemáticos à democracia. Eu já conhecia alguns dos convidados, mas foi uma oportunidade maravilhosa para conversar com tanta gente que admiro e que ainda não havia tido a oportunidade", contou ele, que é autor, entre outras obras, de Máquinas Escrotas (Patuá), Fogo nas Encruzilhadas (Periferias) e Macumba (Mórula Editorial).

Sobre o evento de modo geral, Rodrigo Santos é só elogios: "A cidade está toda mobilizada para a festa, tem programação para todas as idades e os convidados são pique Flamengo de Jorge Jesus: só craques. O público está participando de forma ativa, lotando o auditório em todas as mesas, interagindo, comprando livros. É um encanto ver um evento tão bonito ser tão bem recebido por uma população tão querida", completa, acrescentando que o livro 'Macumba' esgotou no estande após a sua participação na mesa de debates.

Sobre o Flipetrópolis

A primeira edição do Flipetrópolis tem o patrocínio do Grupo Águas do Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com apoio cultural do Itaú e da GE Aerospace e parceria da Prefeitura de Petrópolis. Todas as atividades realizadas dentro do Flipetrópolis são gratuitas. Com a curadoria de Afonso Borges, Sérgio Abranches, Tom Farias, Gustavo Grandinetti e Leandro Garcia, acontece no Palácio de Cristal. Para conferir a programação completa, acesse flipetropolis.com.br.

Homenagens

As homenageadas do Festival Literário Internacional de Petrópolis, Ana Maria Machado e Conceição Evaristo, encerraram a última noite do evento no sábado, 4 de maio, no Palácio de Cristal. A mediação foi do jornalista Jamil Chade. Elas falaram sobre livros preferidos e a relação com o leitor.

Outros ícones que estiveram presentes, o escritor e geógrafo Itamar Vieira Júnior e o cientista político Sérgio Abranches abordaram o acesso no Brasil em mesa mediada pela escritora Eliana Alves Cruz ontem (4) na última noite do Festival.