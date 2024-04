Alunos da Uerj em SG fazem vaquinha para participar de fórum internacional no Ceará

Um grupo de 40 estudantes de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP), em São Gonçalo, foi selecionado para participar de um dos principais fóruns internacionais de pesquisa acadêmica da área. A universidade teve mais de quarenta trabalhos aceitos no XIV Fórum Internacional de Pedagogia (FIPED), que acontece na cidade de Crato, no Ceará, entre 15 e 18 de maio.

Os alunos estão disputando vagas para apresentar suas pesquisas no fórum desde dezembro do ano passado. Como a confirmação de que os trabalhos foram aceitos só chegaram recentemente, eles decidiram iniciar uma campanha de arrecadação online para tentar diminuir os gastos com a viagem, que terá transporte, estadia e alimentação custeados pela Uerj.

"A Uerj contribui com auxilio de alojamento e auxílio alimentação. Porém, vão ser dois dias de viagem de ônibus indo e dois voltando, então fizemos essa vaquinha para custear as necessidades básicas, como papel higiênico, sabonete, pasta de dente e coisas que vamos precisar para higiene nesses dias", conta o universitário Andrew Gabriel de Jesus, de 23 anos, morador do Porto Novo.

Ele conta que a iniciativa para participar do evento foi dele e de um pequeno grupo de colegas de classe. O que começou entre quatro colegas se tornou um grupo de quarenta estudantes com dezenas de trabalhos diferentes inscritos. Por fim, a faculdade vai ser representada com mais de quarenta pesquisas com diferentes temáticas nos variados grupos de trabalho do Fórum.

Entre os diferentes trabalhos selecionados, uma questão em comum é a tentativa de evitar ficar 'fechado' pela realidade local. "A nossa visão não é limitar a ideia de educação e pedagogia só a São Gonçalo, mas sim trazer uma visão a partir de São Gonçalo que engloba o cenário nacional", destaca Andrew. Mais que apontar os problemas, a ideia é partir deles para pensar possibilidades de solução, segundo o estudante.

"É de extrema importância para a gente trazer não só essas problemáticas dentro do sistema de ensino, mas também trazer propostas de ferramentas e soluções para esses problemas. Enquanto alunos de ambiente periféricos, queremos dar visibilidade a esses problemas para resgatar os alunos para a sala de aula novamente. Estamos em um município carente de muitas necessidades básicas, então é uma oportunidade incrível a que a gente está tendo agora", afirma o universitário.

As doações para os custos de higiene do grupo na viagem estão sendo arrecadadas através da chave pix (21) 97017-4060, na conta de um dos alunos, Miguel Ferreira de Oliveira. Com o tema “Reinventar práticas educativas para a (re)existência no presente/futuro”, o XIV FIPED acontece entre 15 e 18 de maio em Crato, na região do Cariri Cearense, no Nordeste.