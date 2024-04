Com ingressos esgotados, 'O Rei Leão' abre sessão extra no Teatro Municipal

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, neste sábado (6), às 19h, e domingo (7), às 16h (sessão extra) e 19h, o espetáculo ‘O Rei Leão’, apresentado pela Oficina de Teatro Gabriel Engel.

A oficina traz uma versão contemporânea do clássico infantil, com muita música, dança e diversão para todas as idades. A história de Simba, o leãozinho destinado a se tornar rei, ganha vida nova sob a perspectiva da companhia.

O Espetáculo tem direção geral e de cena de Gabriel Engel, assistência de direção e figurinos de Sarah Aysha, Isabela Bernardo como coreógrafa e Eduardo Barbo como diretor musical.

No elenco estão Alessa Lima, Alluz, Ana Mollina, Ariane Pereira, Ayrton Souza, Babi Mazzo, Camile Soledade, Carlos Gabriel, Dan Mello, Elis Soares, Henrie Araújo, Jão Arruda, Jhessy S, Lucas Leão, Luizz Lovatelli, Marcello Devonne, Narla Liran, Natália Gomes, Pinna, Rapha Jobim, Rhenan Gama, Rodolfo Mattos, Sarah Aysha, Venceslau e Wallace Luz.

Os ingressos para as sessões das 19h de sábado e domingo já estão esgotados. As vendas para a sessão extra deste domingo (7) estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico:

Venda de ingressos:

Sessão das 16h deste domingo (7).

https://www.sympla.com.br/evento/o-rei-leao-sessao-extra-teatro-municipal-de-sao-goncalo/2411869