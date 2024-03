Confira a programação cultural do fim de semana em São Gonçalo e Niterói

O final de semana chegou, e, com ele, muitos eventos que irão agitar o setor cultural das cidades de São Gonçalo e Niterói. Com programações que envolvem toda a família, a lista inclui exposições, peças teatrais, espetáculos musicais e até show gratuito do Paralamas do Sucesso.

Confira abaixo a programação desta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17):

São Gonçalo



Música | Toca Emmbra | 16 anos

15 de março | 19h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei); gratuito (credencial plena e PCG)

Sinopse: Toca Emmbra é um quarteto formado especialmente para o lançamento do songbook EMMBRA - Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras -, idealizado por Aline Gonçalves, lançado online em 2020 e em formato impresso em 2021, que foi vencedor do Prêmio Profissionais da Música 2021, categoria Livros Musicais.

O quarteto composto por Georgia Camara (bateria), Louise Wooley (piano), Samara Líbano (violão) e Aline Gonçalves (sopros), que também é responsável pela direção musical dos shows, se apresentará em unidades do Sesc RJ.

Música | DJ Nino Leal | Livre

17 de março | 14h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | Gratuito

Sinopse: Baile do DJ Nino Leal que leva o melhor da Black Music. O set apresenta uma sonoridade inovadora mesclando os gêneros Rap, Funk, R&B e Soul e propõe a disseminação da cultura através da música.

Teatro | Desencaixados | Livre

17 de março | 16h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei); gratuito (credencial plena e PCG)

Sinopse: “Desencaixados”, uma peça teatral em que a família de palhaços busca um lugar para morar e montar as suas simples casinhas feitas de caixas de papelão. Misturando várias técnicas tradicionais de circo, os palhaços mostram como é possível divertir-se em meio a simplicidade, basta decidir-se, optar pela alegria.

“Desencaixados” é uma peça teatral Física e Gestual, que não possui texto. Os palhaços se relacionam entre si e com o público através da expressão facial e corporal, sendo esta uma linguagem universal.

Niterói

Teatro | Itapuca, o musical | Livre

15, 16 e 17 de março | Sexta e sábado às 19h, domingo às 15h | Theatro Municipal de Niterói (Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro) | Ingressos: R$30,00 (inteira); R$15,00 (meia entrada em casos previstos por lei); Promoção para morador ou natural de Niterói: valor promocional único de R$ 10,00 mediante comprovação. Desconto não cumulativo.

Sinopse: A maior produção de teatro criada originalmente na cidade, "Itapuca, o musical" estreia na abertura da temporada do Theatro Municipal de Niterói. A produção propõe uma adaptação da origem da lenda da Pedra de Itapuca, onde Jurema, uma jovem indígena, conhece Kaub, um jovem escravizado, e se apaixonam. Juntos vão lutar pelo amor, contra a invasão portuguesa e a tentativa de escravizarem seus povos.

Teatro | Amor e outras revoluções | 12 anos

15 de março | 19h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei, professores e classe artística com documento comprobatório); gratuito (credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG)

Sinopse: Aynah e Luzia estão de casamento marcado e ainda possuem dúvidas se casam ou não. Uma viagem em suas próprias histórias ocupa o centro da cena e as fazem iniciar suas verdadeiras revoluções a respeito do amor e da falta dele.

Teatro | Os Perrengues do Mallandro | 14 anos

15, 16 e 17 de março | Sexta, às 21h, sábado e domingo às 20h | Teatro Eduardo Kraichete (Avenida Roberto Silveira, 123 - Icaraí) | Ingressos: sexta-feira - R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); sábado e domingo - R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia); promoção: R$ 35,00

Sinopse: Sérgio Mallandro um dos artistas mais conhecidos do Brasil, autor de bordões que marcaram geração e até hoje estão na boca do povo, afirma que, nesse espetáculo, Mallandro vai muito além do 'glu glu' e do 'Yeh Yeh' e faz a plateia morrer de rir com histórias hilárias da sua carreira e do seu cotidiano. O premiado espetáculo está de cara nova e histórias inéditas. Sérgio conta de forma muito bem humorada como que uma pessoa hiperativa como ele se comportou durante a quarentena! E histórias clássicas que os famosos pedem para ele em vídeo!

Exposição | Mulheres das Águas | Livre

15, 16 e 17 de março | sexta a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30) | Mezanino do MAC - Museu de Arte Contemporânea (Mirante da Boa Viagem, s/no – Boa Viagem) | Ingressos: R$ 16,00 (inteira); R$ 8,00 (meia); Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta.

Sinopse: Uma nova exposição promete submergir os visitantes nas histórias fascinantes das mulheres que moldam suas vidas pelas marés da Baía de Guanabara. Intitulada "Mulheres das Águas", esta exposição imersiva, que estará em cartaz no Mezanino, de 9 de março a 16 de junho, é uma criação do coletivo Corpos no Mundo, que há anos atua no Brasil e em Portugal registrando e compartilhando histórias que promovem experiências de escuta ativa e empatia.

Ao percorrer a mostra, os visitantes serão guiados por relatos orais emocionantes de pescadoras, marisqueiras, ambulantes e trabalhadoras da indústria naval, enquanto exploram uma paisagem sonora única e interativa. A experiência gamificada da exposição desafia os visitantes a associar os áudios que ouvem com as fotos e objetos dispostos pelo espaço, oferecendo uma jornada sensorial através das histórias dessas mulheres.

Exposição | Metamorfose: das sombras à luz | Livre

15, 16 e 17 de março | sexta a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30) | MAC - Museu de Arte Contemporânea (Mirante da Boa Viagem, s/no – Boa Viagem) | Ingressos: R$ 16,00 (inteira); R$ 8,00 (meia); Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta.

Sinopse: A mostra é uma imersão poética através da fotografia. Na exposição, o público é convidado a fazer uma reflexão profunda sobre as muitas faces da violência contra a mulher, mas também sobre o poder da metamorfose e do renascimento. O projeto teve criação e execução da Codim e da fotógrafa niteroiense Adriana Oliveira.

Exposição | Cinco convites a um levante | Livre

15, 16 e 17 de março | sexta a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30) | Varanda do MAC - Museu de Arte Contemporânea (Mirante da Boa Viagem, s/no – Boa Viagem) | Ingressos: R$ 16,00 (inteira); R$ 8,00 (meia); Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta.

Sinopse: Explore cinco pinturas monumentais, cada uma com 5 metros por 1,60, que capturam protestos recentes no Brasil, Chile e Argentina, experimentados pelo próprio artista. Desde a falta de energia em Niterói até manifestações contra golpes de Estado e apelos por justiça social, estas obras expressam as vozes e lutas dos nossos tempos.

Não é apenas uma documentação artística; é um chamado à ação e à reflexão sobre os discursos políticos e sociais que emergem desses eventos. “Cinco Convites a um Levante” nos chama a repensar o presente como uma jornada coletiva em busca de justiça e transformação.

Exposição | Joy | Livre

15 e 16 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro) | Gratuito

Sinopse: Na exposição “Joy”, a artista Elaine Ferro celebra a vida em telas de formatos variados pintadas com tinta acrílica e óleo. Suas obras refletem uma profundidade de emoção, entrelaçada com memórias de infância e uma busca por tempos mais auspiciosos.

Exposição | Parabox | Livre

16 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro) | Gratuito

Sinopse: Com forte influência no expressionismo abstrato, Christian Machado aprofunda sua pesquisa caracterizada pela gestualidade e paletas contrastadas. A tridimensionalidade de suas telas é um convite para o espectador ver a partir de outros ângulos, assim como suas formas pictóricas que despertam a imaginação, criando novas dimensões.

Exposição | Entretempos | Livre

16 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro) | Gratuito

Sinopse: Exposição coletiva composta por 12 artistas do grupo Falando de Arte RJ e SP. O conceito da mostra articula-se em torno da passagem do tempo, sob o viés do reconstruir. As obras dos artistas dialogam com dimensão temporal a fim de proporcionar ao observador a subjetividade do tempo, em termos de ritmo e movimento.

Exposição | A cara do Brasil | Livre

15 e 16 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro) | Gratuito

Sinopse: A exposição “A cara do Brasil”, da artista visual Ticiana Parada retrata o novo povo brasileiro; mais sofrido, mas também mais alegre e generoso. A proposta da artista é revelar as cores e sabores do nosso país, por meio de formas e pinceladas que pintam as telas de brasilidade.

Exposição | Anti-Engenharias Sonoras | Livre

16 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro) | Gratuito

Sinopse: A exposição “Anti-Engenharias Sonoras”, do artista plástico Lucas Ribeiro, é uma instalação site specific formada por elementos musicais e sonoros, como guitarra, cabos, pedais de efeitos, amplificador e alto-falantes, entre outros objetos. A proposta de Ribeiro é provocar uma ativação sonora na fruição dos visitantes.

Lançamento do livro "Extra/Vazante" do Coletivo Lã Terna | Livre

16 de março | 13h | Biblioteca do Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Gratuito

Música | DJ Nino Leal | Livre

16 de março | 14h | Varanda do quiosque do Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Gratuito

Sinopse: Apresentação musical que une originalidade e ousadia.

Teatro | Uma história de rabos presos | Livre

16 de março | 16h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei, professores e classe artística com documento comprobatório); gratuito (credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG)

Sinopse: Imagine uma cidade chamada Egolândia, onde grande parte da população tem os "rabos presos" entre si. Pior é quando nessas pessoas começam a nascer rabos de verdade. E, pior ainda, é quando estes rabos começam a se enroscar uns nos outros. Inspirado no livro de Ruth Rocha e com trilha sonora original ao ritmo de funk, o espetáculo mostra o que são rabos presos e como eles prejudicam a vida da população.

Lançamento do livro 'Antologia Poética: Empodera, mulher!' organizado por Amanda Almeida | Livre

16 de março | 19h | Teatro Popular Oscar Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro) | Gratuito

Sinopse: O livro, publicado pela Vira-Tempo Editora, fala sobre empoderamento feminino e a busca pela igualdade entre os gêneros, buscando maior e melhor participação das mulheres na sociedade. O evento contará com sessão de autógrafos e show acústico. A obra, organizada pela escritora Amanda Almeida, reúne poesias sobre o empoderamento das mulheres e conta com textos de 65 escritoras.

Música | Paralamas do Sucesso | Livre

17 de março | 18h | Praia de Icaraí (Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n - Icaraí) | Gratuito

Sinopse: Com mais de 20 álbuns lançados, Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) prometem mostrar parte da história do grupo, com hits marcantes dos Paralamas do Sucesso, como “Meu Erro”, “Alagados” e “Lanterna dos Afogados”.