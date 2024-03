Veja a programação cultural do fim de semana em São Gonçalo e Niterói

O final de semana chegou, e, com ele, muitos eventos que irão agitar o setor cultural das cidades de São Gonçalo e Niterói. Com programações que envolvem toda a família, a lista inclui exposições, peças teatrais, espetáculos musicais, shows e feira cultural.

Confira abaixo a programação desta sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10):

São Gonçalo

Teatro | Memórias de um Pequeno Grande Príncipe | Livre

10 de março | 16h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei); gratuito (credencial plena e PCG)

Sinopse: Um avião cai. Dentro dele está o aviador: um homem sisudo, estressado e esquecido. Era preciso um choque para organizar seus pensamentos. Com isso, sua memória traz à tona os personagens simbólicos de sua vida: a Rosa, a Serpente, a Raposa, o Guardador de Chaves e o próprio Pequeno Príncipe.

Teatro | À Margem | 12 anos

9 de março | 19h | Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 7555 - Estrela do Norte) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei); gratuito (credencial plena e PCG)

Sinopse: O espetáculo 'À Margem' se apresenta como um entrecruzamento dos discursos individuais de cada um dos três artistas negrxs que compõem a cena: Alex Pitt – dança break; Bruno Duarte – das danças urbanas [o Krump] e Podeserdesligado – que atua como DJ em performances sonoras. Através de cenas cotidianas, os relatos apresentam o caminho afrodiaspórico desses artistas que, ironicamente, se confunde com a realidade diária de qualquer outro corpo negro. Sem a pretensão de apagar o passado, o importante aqui é provocar uma reflexão sobre os preconceitos do presente, buscando modificar o futuro.

Música | Homenagem ao Dia Internacional da Mulher com a Orquestra Municipal de São Gonçalo | Livre

Orquestra Municipal de São Gonçalo faz apresentação nesta sexta (8) | Foto: Fábio Guimarães

8 de março | 18h30 | Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Doutor Felíciano Sodré, 100 - Centro) | Gratuito (sujeito à lotação)

Sinopse: Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a Orquestra vai mostrar todo o talento de seus músicos em uma apresentação que promete ser emocionante e memorável para o público gonçalense.

Música | Feira da Cultura no Lavourão | Livre

8 de março | 10h às 16h | Centro Cultural Joaquim Lavoura (Avenida Presidente Kennedy, 721 - Estrela do Norte) | Gratuito

Sinopse: O Centro Cultural Joaquim Lavoura recebe a Feira da Cultura no Lavourão: Uma celebração do artesanato, cultura e gastronomia local. Um evento vibrante e envolvente que promete celebrar a riqueza da nossa cultura local, com variedade de barracas de artesanato, experiências gastronômicas com pratos deliciosos e autênticos preparados por chefs locais talentosos.

Teatro | O Rei Leão - O Musical | Livre

9 e 10 de março | 19h | Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Doutor Felíciano Sodré, 100 - Centro) | Ingressos: R$60,00 (inteira); R$30,00 (meia); R$25,00 (promocional)

Sinopse: A Oficina de Teatro Gabriel Engel traz uma versão contemporânea de "O Rei Leão", sob a direção de Gabriel Engel. Com muita música, dança e diversão para todas as idades, nossa adaptação inovadora combina a magia do clássico com elementos contemporâneos. A história de Simba, o leãozinho destinado a se tornar rei, pelos olhos da Oficina é uma experiência teatral única, transportando o público para a atmosfera encantadora da savana africana proporcionando um espetáculo emocionante que promete encantar e divertir. Nossa proposta é resgatar a magia do clássico de uma forma inovadora.

Niterói

Música | Roda de Samba das Mulheres Sambistas | Livre

9 de março | 14h | Varanda do quiosque do Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Gratuito

Sinopse: Para comemorar o 6º Dia da Mulher Sambista o Movimento das Mulheres Sambistas apresenta uma roda inédita formada por mulheres de diversos grupos e cantos da cidade. Passeando pelo repertório das grandes divas do samba como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Clementina, Jovelina, Clara Nunes e mais, o grupo conta com equipe 100% feminina e a cada apresentação receberá uma cantora convidada para abrilhantar ainda mais o momento.

Música | Sons pelas Mulheres | Livre

8 de março | 19h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei, professores e classe artística com documento comprobatório); gratuito (credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG)

Sinopse: "Sons Pelas Mulheres" é um concerto musical que tem como protagonista a mulher desde a composição à execução. Uma junção de ousadia e originalidade para exaltar algumas artistas nacionais da música. As obras musicais são apresentadas sob a regência da maestrina Waleska Araújo e pelas musicistas da Filarmônica Metropolitana, moradas de diferentes locais do Rio e Grande Rio.

Teatro | Pelos 4 Cantos do Mundo | Livre

9 de março | 16h | Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – Centro) | Ingressos: R$10,00 (inteira); R$5,00 (meia entrada em casos previstos por lei); gratuito (credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG)

Sinopse: Aisha é uma menina refugiada da Síria que se perdeu de seu pai e embarca em uma aventura PELOS 4 CANTOS DO MUNDO para reencontrá-lo. Nessa jornada a menina, que é representada por uma boneca em tamanho natural, viaja do mar ao céu e conhece diversos países, onde faz amizades inusitadas que a ajudam nessa emocionante busca.

Teatro | Brás Cubas | 14 anos

8, 9 e 10 de março | Sexta e sábado, às 20h, domingo às 19h | Teatro da UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí) | Ingressos: R$ 70,00 (inteira); R$ 35,00 (meia)

Sinopse: A dramaturgia de Brás Cubas, assinada por Maurício Arruda Mendonça, é uma adaptação do romance de Machado de Assis, mas não uma adaptação no sentido clássico porque insere o próprio autor na peça, como personagem. O ponto central da adaptação é o delírio que o personagem do Brás tem momentos antes de sua morte. A peça da Armazém desmembra o personagem Brás Cubas em dois. Sérgio Machado interpreta Brás Cubas desde seu nascimento até sua morte (não necessariamente nessa ordem) e Jopa Moraes assume Brás Cubas já como o defunto que narra suas memórias póstumas.

Música | OSN UFF Série Alvorada | Livre

10 de março | 10h30 | CineArte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí) | Ingressos: R$30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia)

Sinopse: Abertura da Temporada 2024 da Orquestra Sinfônica Nacional, sob a regência do maestro Tobias Volkmann.

Programa:

Heitor Villa-Lobos – Suíte no 2

Para Orquestra de Câmara (2.2.2.2/ 2.2.2.1/ tímp/ cordas). 22' .

Mateus Araujo – A chegada de Villa-Lobos no Céu

(2+1.2.2.2/4.2.3.1/timp.+perc/cordas). 9'

Stravinsky – Petrushka, (versão de 1946)

( 2+1.2+1.2+1.2+1/4.3.3.1/ tímp.+ perc/ harpa, piano, celesta/ cordas). 34'

Música | 3ª Edição da Batalha dos Criadores | Livre

10 de março | 17h | Teatro Popular Oscar Niemeyer (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro) | Gratuito

Sinopse: Acabou o mistério! Façam suas apostas e se preparem para uma batalha que promete entregar tudo! Com Mamuska, MC WL, CT, Jef Rodriguez, MC Medusa, Lucas LT, Choice, DJ LZ e Krika.

Teatro | Show do Bita | Livre

9 e 10 de março | 17h | Teatro Eduardo Kraichete (Avenida Roberto Silveira, 123 - Icaraí) | Ingressos: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia)

Sinopse: Referência entre as produções infantis da atualidade por promover valores como educação, inclusão e respeito à natureza, o Mundo Bita está de volta aos palcos com seu novo espetáculo encantador e educativo: "Vamos Cultivar Amizades". A apresentação conta com a participação da turminha, formada por Flora, que interpreta as canções ao vivo, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e vários animais que chegam ao palco em músicas especiais, como "Dinossauros", "Safari" e "Meu pequeno coração". Além disso, os Plots, moradores do Mundo Bita, interagem com a plateia por meio de um telão. As músicas do espetáculo foram cuidadosamente escolhidas através de pesquisas realizadas com as famílias nas redes sociais, garantindo um repertório cativante e envolvente.

Teatro | Os Perrengues do Mallandro | 14 anos

8, 9 e 10 de março | Sexta, às 21h, sábado e domingo às 20h | Teatro Eduardo Kraichete (Avenida Roberto Silveira, 123 - Icaraí) | Ingressos: sexta-feira - R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia); sábado e domingo - R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia)

Sinopse: Sérgio Mallandro um dos artistas mais conhecidos do Brasil, autor de bordões que marcaram geração e até hoje estão na boca do povo, afirma que, nesse espetáculo, Mallandro vai muito além do 'glu glu' e do 'Yeh Yeh' e faz a plateia morrer de rir com histórias hilárias da sua carreira e do seu cotidiano. O premiado espetáculo está de cara nova e histórias inéditas. Sérgio conta de forma muito bem humorada como que uma pessoa hiperativa como ele se comportou durante a quarentena! E histórias clássicas que os famosos pedem para ele em vídeo!

Exposição | Ser Mulher - Um percurso de Papéis | Livre

8 e 9 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro ) | Gratuito

Sinopse: A mostra aborda os papéis da mulher em diversas faixas etárias e etnias, promovendo um diálogo com os mitos e lendas femininas da cultura Greco-Romana; Iorubá, Indígena e japonesa. O público poderá observar e interagir com os arquétipos femininos das quatro etnias. As obras apresentadas com o reuso de descartados trazem uma reflexão sobre o que podemos resgatar dos nossos valores ancestrais.

Exposição | Matéria Prima | Livre

8 e 9 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro ) | Gratuito

Sinopse: Ao empregar a argila em suas cerâmicas como meio de produção de arte, as artistas Angela Mello e Maria Sueli fazem a conexão da terra com o imaginário e a memória, integrando as riquezas imemoriais da humanidade com o viver em sociedade. Ambas as artistas são integrantes do Atelier Keiko Mayama, uma das mais importantes ceramistas do Rio de Janeiro.

Exposição | Joy | Livre

9 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro ) | Gratuito

Sinopse: Na exposição “Joy”, a artista Elaine Ferro celebra a vida em telas de formatos variados pintadas com tinta acrílica e óleo. Suas obras refletem uma profundidade de emoção, entrelaçada com memórias de infância e uma busca por tempos mais auspiciosos.

Exposição | Labirinto de Cores e Formas | Livre

8 e 9 de março | sexta, das 11h às 18h, e sábado, das 13h às 18h | Espaço Cultural Correios (Avenida Visconde do Rio Branco, 481 - Centro ) | Gratuito

Sinopse: Camilo Portugal convida o expectador a uma experiência estética sensível, estabelecida a partir de diferentes tipos de suportes, materiais e técnicas. O resultado é a criação de conexões possíveis entre as formas que compõem o cenário urbano com uma poética visual forjada a partir das escutas, bem como de uma memória afetiva associada a elementos da fauna e da flora.