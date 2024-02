Cinema Público de Maricá homenageia cineasta Wavá de Carvalho

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cine Henfil, tem o prazer de convidar a todos para assistirem, entre os dias 01 e 03 de março, lançamentos, filmes premiados e uma homenagem ao cineasta Wavá de Carvalho, com exibição de filme e participação de personalidades e ex-alunos. Além de cineasta, Wavá era ator, diretor, produtor e coordenador de audiovisual no Cine Henfil, pela Secretaria de Cultura de Maricá e faleceu no dia 11 de fevereiro.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br.

Leia também:

➢ Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abre inscrições para oficina gratuita de teatro

➢ Nunca é tarde pra realizar: autor gonçalense publica primeiro livro após 33 anos escrevendo histórias

Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 01 (sexta-feira)

18h – Homenagem a Wavá de Carvalho com falas e presença de ex-alunos

Com exibição do filme CAIS DO VALONGO, SANGRA DA TERRA - O filme narra a descoberta, em pleno século 21, no Rio, das ruínas de duas construções históricas: o Cais da Imperatriz, construído para receber Teresa Cristina – vinda da Europa para casar-se com Dom Pedro II – e o Cais do Valongo, considerado o maior porto de escravos das Américas do séc. XVIII. As redescobertas ocorreram durante as obras de drenagem da zona portuária, como parte do projeto Porto Maravilha. Classificação 10 anos.

Dia 02 (sábado)

15h – Bizarros Peixes Das Fossas Abissais: Uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano. Classificação 10 anos.

16:30h – Oficina de Animação com o Diretor Marcelo Marão.

17h - O Último Cine Drive-Inn - O jovem Marlombrando se vê obrigado a voltar à Brasília, sua cidade de natal, devido a doença de sua mãe, Fátima. Lá, ele vai reencontrar seu pai, Almeida, dono do Cine Drive-in, há 37 anos. Ele insiste em manter vivo o cinema, mesmo não atraindo mais espectadores como na década de 70. Para isso, conta com a ajuda de apenas dois funcionários: Paula, que cuida da projeção e da lanchonete; e José, um velho amigo de Almeida, que ajuda a vender ingressos no caixa e da limpeza do local. Com a ameaça de demolição do Cine Drive-in e o agravamento da doença de Fátima, pai e filho vão ter que se unir e tentar reviver o passado. Classificação 12 anos.

19h - Retratos Fantasmas - Um documentário ambientado no centro do Recife, durante o século XX. Reunindo imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento, o filme busca explorar a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos. Tendo levado 7 anos para a sua conclusão, o documentário marca o retorno de Kleber Mendonça Filho ao Festival de Cannes - após vencer o Prêmio do Júri, em 2019, com Bacurau. Tratando do desenvolvimento urbano acelerado, o filme segue o ponto de vista da janela da casa do diretor, onde morou por vários anos. Classificação livre.

Dia 03 (domingo)

15h – Bizarros Peixes Das Fossas Abissais

17h – Retratos Fantasmas

19h – O Último Cine Drive-Inn

1/4 | Foto: Divulgação

2/4 | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação