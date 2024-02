Bloco da Anitta lota o centro do Rio neste sábado (17)

Vários artistas marcam presença no bloco da cantora - Foto: Divulgação/Instagram/Anitta

Vários artistas marcam presença no bloco da cantora - Foto: Divulgação/Instagram/Anitta

O Bloco da Anitta retornou, neste sábado (17), às ruas do Rio de Janeiro. A festa começou na Rua Primeiro de Março, Centro do Rio e fez com que todos os foliões vibrassem. A cantora realiza um verdadeiro desfile de hits durante o percurso para todos os fãs.

Para a ocasião, a cantora apostou um look em homenagem à Estação Primeira de Mangueira. O enredo em questão foi desfilado em 2023 pela Mangueira, intitulado "As Áfricas que a Bahia canta".

Vários artistas marcam presença no bloco da cantora como: Monique Alfradique, Vivi, Drika Marinho, Letícia Colin e André Marinho. David Brasil, amigo pessoal, contou sua música favorita: “Joga essa bunda vai joga para Lua vai!".

Neste sábado, Anitta ainda vai abrir o desfile das campeãs com um show para celebrar os 40 anos da Liesa e do Sambódromo. Depois, fará um show no Nosso Camarote.